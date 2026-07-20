Mundial 2026

O Espanha-Argentina e o que vem aí com Jorge Jesus | Tertúlia Bola Branca

20 jul, 2026 - 17:05 • Hugo Tavares da Silva

A Tertúlia Bola Branca senta-se à mesa para debater a final do Campeonato do Mundo entre Espanha e Argentina. Num flerte constante com a História e com Rodri, Maradona e Pelé ao barulho, os jornalistas Mariana Fernandes e Rui Miguel Tovar e o treinador Blessing Lumueno discutem sobre o futebol que gostam e o que vimos no Mundial das Américas. Depois, os tertulianos olham para Portugal e para o que vem aí com Jorge Jesus. A moderação é do Hugo Tavares da Silva | cuidados técnicos: Beatriz Garcia e Ricardo Fortunato; imagem: Rodrigo Machado

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O baile espanhol na última dança de Messi (e o que vem aí com Jorge Jesus) | Tertúlia Bola Branca

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