Em Le Mans, a festa das 24 Horas começa numa balança no centro da cidade

Para marcar a diferença entre os mais de 60 carros presentes, há equipas que dão mascotes aos carros. O caso mais conhecido é o da AO Racing, que competiu pela primeira vez em Le Mans em 2023 com um Porsche pintado de dinossauro — e apelidado de Rexy, com a frente do carro como se fosse a boca do dinossauro —, e que em 2025 volta a competir na segunda categoria, a LMP2, com o Spike, um carro pintado de dragão roxo.