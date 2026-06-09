Conheça os estádios do Mundial e veja onde vai jogar Portugal

O Mundial das Américas é o torneio com maior número de seleções de sempre. O que pode passar despercebido é que é também o Mundial com maior número de estádios e cidades-sede.

Resumindo, os estádios ficam localizados em Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Cidade do México, Miami, Monterrey, Nova Iorque, Filadélfia, São Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver. As 48 seleções vão disputar 104 jogos em 16 estádios em território norte-americano, mexicano e canadiano.

Todos os campos são de relva natural e têm a mesma dimensão: 68 metros de largura e 105 metros de comprimento. Dos 16 palcos disponíveis para a competição, 11 estão nos Estados Unidos. Já o México disponibiliza três relvados e o Canadá outros dois. Vamos lá então conhecê-los...

Estádios da zona Oeste:

