Moneyball e nostalgia. Nos bastidores da revolução do Leça

"Pode não ser espetacular do ponto de vista visual, ainda que o seja tecnicamente. Tem um perfil concentrado, é competente com os pés. Aí também entra a estatística: qual a taxa de sucesso nas bolas paradas e eficácia de passe? Tem tiques nervosos? Está calmo ou berra demasiado?", contextualiza.

Os adeptos podem ter dificuldade em entender o processo e o dirigente compreende: "Ele não é gigante, tem um nome meio aborrecido, é português. Pode não ser divertido de ver na janela de transferências, mas foi validado por todos os olheiros, o treinador gostou, o diretor desportivo ficou agradado com o perfil mental, e avançámos."

A "caixa de pandora" de um estádio antigo

A reestruturação do clube não se ficou pelo projeto desportivo. Pedro Baptista é o homem forte da SAD em todos os temas que não estão relacionados diretamente com colocar a bola no fundo da baliza. Logística, organização e gestão estão no seu raio de ação.

Quando chegou, encontrou um clube "debilitado a vários níveis". O estádio, de pé desde a década de 80, precisou de obras profundas. Da bancada principal restou praticamente apenas o esqueleto.

"A questão é mais no que é que não mexemos?", brinca.

"Tocámos pouco no cimento que está no chão e não substituímos a estrutura que suporta a bancada", detalha. De resto, tudo foi alterado: há novos camarotes, a bancada foi renovada com degraus e cadeiras tendo em conta os critérios necessários já a pensar em divisões superiores.

Juntam-se uma cobertura renovada, paredes, um escritório para a SAD e até novos balneários. O resultado é um estádio que conserva a história do passado no seu exterior, mas com o interior virado para o futuro desejado nas divisões superiores.

O processo foi difícil e frustrante. A cada problema juntavam-se outros novos e inesperados: "Tivemos um trabalho invisível de canalização e eletricidade e isso foi abrir uma caixa de pandora. À medida que se resolviam problemas, descobríamos mais."