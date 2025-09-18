"Este ano é para sobreviver a todo custo". Como o Alverca construiu uma equipa de raiz para a I Liga

Desde que Thássilo Soares comprou a SAD do Alverca que entregou a totalidade da responsabilidade do projeto desportivo em Pedro Alves, mas há outro nome que saltou à vista aquando da aquisição: Vinícius Jr.
O craque do Real Madrid faz parte da empresa que comprou a SAD dos ribatejanos e já esteve, inclusive, presente no estádio no jogo frente ao Benfica, o que não passou despercebido. Mas, afinal, qual é o grau de envolvimento do internacional brasileiro?
"Ele entrou com uma pequena participação, mas não é voz ativa no projeto, até porque em termos profissionais tem de se focar em jogar futebol", explica o português.
Vinícius é um dos melhores jogadores do mundo e ter o nome associado ao Alverca é "gratificante" para o seu diretor desportivo: "Ele não só dá visibilidade ao clube, mas ao campeonato também, só traz benefícios."
O que reserva ao futuro ao Alverca?
Os ribatejanos venceram pela primeira vez na I Liga à quinta jornada, por 1-0, na receção ao Tondela. O jovem guarda-redes André Gomes defendeu um penálti e Lincoln cobrou um canto direto que acabaria atribuído como autogolo.
Nesta entrevista, feita ainda antes do primeiro triunfo, Pedro Alves olhava com esperança para uma equipa que tinha perdido três vezes - com Moreirense, Braga e Benfica - e empatado na Reboleira na visita ao Estrela da Amadora.
"Temos visto os indicadores de produção e visto a equipa realmente a lutar de igual para igual com todos e a crescer", observava.
Para Pedro Alves, não adianta pensar mais do que a manutenção este ano, até porque há muitos problemas estruturais ainda a resolver no clube: "Queremos ficar na I Liga, criar os sub-23 e melhorar os estádio para termos boas condições de trabalho para todos e também para os adeptos."
O estádio já foi alvo de obras, mas ainda falta "cobrir todas as bancadas" e construir "três campos de treino, porque o Alverca hoje não tem um campo para treinar".
"Temos já um terreno e vamos investir cerca de um milhão e 200 mil euros para que o estádio seja mesmo só para jogo", acrescenta.
Perante as condicionantes que limitaram e continuam a limitar a época do Alverca e a melhoria de infraestruturas ainda necessárias, faz sentido pensar em objetivos desportivos maiores a médio prazo? Pedro Alves tem uma visão clara.
"Seria uma montanha russa, ir lá acima para voltar cá abaixo. Temos expectativas reais e honestas. Este ano é para sobreviver a todo o custo, para depois desenvolver condições para que, a três ou quatro anos, possamos ser autosustentáveis e não tenhamos de ir ao bolso do dono para pagar as nossas despesas", conclui.