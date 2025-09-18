"Este ano é para sobreviver a todo custo". Como o Alverca construiu uma equipa de raiz para a I Liga

Construir o plantel para o Alverca disputar a I Liga foi como pintar numa tela em branco. Da equipa que fez história e subiu de divisão não resta quase nada: o treinador Vasco Botelho da Costa foi para o Moreirense e saíram todos os jogadores à exceção de um, o médio Diogo Martins.



O português Pedro Alves é o novo diretor desportivo. Assumiu funções depois da SAD detida pela família Vicintin (também donos do Santa Clara) foi comprada, em janeiro, por Thássilo Soares, empresário de jogadores como Vinícius Jr., Martinelli e Lucas Paquetá.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Em entrevista à Renascença, o dirigente explica que a venda da SAD complicou as contas do plantel: “Oito jogadores eram diretamente emprestados pelo Santa Clara, outros seis passaram a ficar ligados com a venda da SAD. Subindo, esses 14 não iriam fazer parte do nosso plantel e eram os que mais jogaram. Os restantes decidimos não dar continuidade”, explica.

A circunstância não foi a ideal, confessa Pedro Alves, mas “não foi um pesadelo.”

“Gostaria que fosse diferente, gostaria de ter ficado com uns 12 ou 13 porque têm condições para jogar na primeira divisão. Ficamos só com o Diogo Martins e, a partir daí, começámos a criar valor com direitos económicos. Tirando o ano de 2018 quando estive no Estoril, foi o ano em que mais trabalhei na minha vida”, confessa.

Um negócio com “prejuízo à nascença”

Pedro Alves tem feito grande parte da sua carreira a trabalhar em sociedades desportivas com um dono. Depois de ter liderado o departamento de scouting do Braga, um clube com uma gestão mais tradicional e presidencialista, seguiram-se cinco anos no Estoril com diferentes administrações e uma breve passagem no Olympiacos, cujo proprietário detém vários clubes, entre os quais o Rio Ave.

O dirigente, de 42 anos, considera que o futebol, em Portugal, vive “com prejuízo à nascença”.

“Sem ser os grandes, falamos de receitas fixas em torno dos cinco milhões de euros e não há nenhuma equipa do campeonato com um orçamento abaixo dos dez. Começamos a época a perder cinco milhões. Onde vamos buscar isso?”, questiona, lançando de imediato a resposta.

“Ficando na primeira divisão e vendendo jogadores, não há outro retorno financeiro possível para que não tenhamos de ir ao bolso do dono para pagar as contas”, explica.