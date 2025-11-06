Como a Bélgica se transformou na maior ameaça para o campeonato português no "ranking" da UEFA

Eddy Vanhemel é diretor da formação do Genk, uma das melhores academias do país e tem uma perspetiva diferente: alcançar a I Liga portuguesa deve ser um objetivo.

"Temos de pensar como podemos superar Portugal porque se chegássemos ao sexto lugar, seria mais um lugar de Liga dos Campeões, o que traz receitas muito importantes. É claro que estamos a tentar subir no 'ranking'", confessa, à Renascença.

O Genk venceu o Rangers, perdeu com o Ferencváros e anulou o Bétis com um empate sem golos. Pode ainda ambicionar a passagem à próxima fase e somar mais pontos para o seu campeonato.

Como o dinheiro estrangeiro mudou o futebol belga

Tal como no resto da Europa, e também em Portugal, uma boa parte dos clubes na Bélgica começam a ser detidos por fundos de investimento ou a fazer parte de uma rede de clubes.

O Union St. Gilloise, campeão em título, é detido pelo empresário Tony Bloom, também dono dos ingleses do Brighton. Já o Standard Liège pertence à 777 Partners, um fundo de investimentro americano que detém percentagens do Sevilha, Génova e Vasco da Gama. O Cercle Brugge tem o mesmo dono do AS Mónaco, trocando vários jogadores com o clube que disputa a Ligue 1.

Patrick Stein acredita que o entusiasmo em volta da geração de ouro do futebol belga e que chegou à meia-final do Mundial 2014 deu início a uma era de maior investimento no desporto.

"Os nossos clubes atraíram investidores e muitos das melhores ligas europeias vieram aqui comprar jogadores do nosso campeonato, deixando aqui mais dinheiro. Claro que nem todos tiveram sucesso", recorda.

O jornalista atribui ainda o crescimento da liga ao formato de "play-off", criado em 2011 e que, a partir do próximo ano, deixará de existir.

Depois de uma temporada normal, a duas mãos entre 15 clubes, os pontos são cortados em metade e os seis primeiros disputam um novo campeonato entre si, decidindo o título.

O Genk foi um dos grandes prejudicados por este sistema na época passada. Dominaram a temporada regular com mais nove pontos do que o segundo, mas fracassaram na decisão do título. Acabariam no terceiro lugar.

Stein reconhece que o formato não é consensual e, por isso, será abolido, mas pode ser uma explicação para o sucesso dos clubes na Europa: "Jogam sempre contra os melhores e estão um pouco mais prontos para jogos de nível alto nas provas europeias."

Genk aposta na formação para se destacar

O Genk é um dos clubes que foge à regra e não tem investidores externos. De uma pequena cidade com cerca de 60 mil habitantes, venceram quatro campeonatos desde 1998. A última vez foi em 2019.

A filosofia do clube é tentar desenvolver os melhores talentos do país. O currículo é vistoso, segundo Eddy Vanhemel : "Tivemos o Courtois, Kevin de Bruyne, Divock Origi, Yannick Ferreira-Carrasco e, mais recentemente, o Leandro Trossard."