Como a Bélgica se transformou na maior ameaça para o campeonato português no "ranking" da UEFA

Investidores estrangeiros, aposta na formação e um formato de "play-off" que "aumenta a competitividade" são os segredos que levaram o campeonato belga do décimo lugar no "ranking" UEFA a morder os calcanhares da I Liga portuguesa. No entanto, na Bélgica acreditam que se chegou a "um ponto de viragem".

06 nov, 2025 - 11:25 • Eduardo Soares da Silva



Foto: BELGA via Reuters Connect
Apesar do objetivo assumido da Liga Portugal em chegar ao sexto lugar do "ranking" da UEFA e, com isso, recuperar uma terceira vaga na Liga dos Campeões, há uma ameça crescente para o futebol nacional: o campeonato belga.

Há 15 anos, a Bélgica lutava por manter uma posição nos dez melhores. Chegou a estar atrás da Ucrânia, Rússia, até da Turquia. Agora, está mais próximo que nunca da I Liga portuguesa.

Esta quinta-feira, os dois países defrontam-se na Liga Europa, na Pedreira, no SC Braga-Genk. Na mesma competição, o FC Porto vai até aos Países Baixos medir forças com o Utrecht, outra luta direta para a hierarquia europeia que decide quantos clubes de cada país vão às provas europeias.

A I Liga perdeu, em 2023, uma das vagas na Champions para os Países Baixos e, desde então, o foco tem estado em recuperá-la. O novo presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, lançou um plano para colocar Portugal novamente no sexto lugar do "ranking" UEFA, mas importa também olhar para baixo: o sétimo lugar não está garantido.

São poucos pontos que separam Eredivisie, I Liga e Belgian Pro League. No próximo ano, o campeonato neerlandês perderá a sua melhor época (2021/22) do período de cinco anos em avaliação.

Neste período, o Club Brugge chegou às meias-finais da Liga Conferência em 2023/24, o Union St. Gilloise atingiu aos quartos de final da Liga Europa, tal como o Anderlecht na Liga Conferência. Neste mesmo período, Gent e Cercle Brugge chegaram às rondas a eliminar na Liga Conferência.

A UEFA atribui dois pontos por vitória e um ponto por empate, independentemente da competição. Existe, no entanto, um ajuste à dificuldade inerente das provas. A posição final na fase de liga atribui pontos extra. Aí, quem está na Liga dos Campeões pode pontuar mais.


Os rankings da UEFA atuais
Pedro Proença, antigo presidente da Liga Portugal e hoje líder da Federação Portuguesa de Futebol, lamentava a "falta de uma clásse media forte nos clubes portugueses", que pudesse somar pontos nas provas secundárias. E é aí que campeonatos como o belga conseguem ganhar vantagem.

Esta época, Anderlecht e Charleroi caíram nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, o que deixou a Bélgica apenas com três representantes europeus.

O campeão Union St. Gilloise entrou diretamente na Liga dos Campeões e o Club Brugge bateu RB Salzburgo e Rangers para também chegar à prova. Na Liga Europa, apenas compete o Genk.

Patrick Stein é jornalista e cobre o campeonato belga há quase 20 anos. Reconhece que a liga "beneficiou com a criação Liga Conferência": "Fizemos lá muitos pontos, tal como na Liga Europa. Temos dificuldades na Liga dos Campeões e temos dois clubes lá este ano."

Ter dois clubes na fase principal da Champions é sinal de crescimento, mas deverá limitar as contas, de acordo com o jornalista da DAZN.

"Será mais difícil para eles somarem pontos e acho que o coefeciente vai abrandar esta época", sentencia.

Ultrapassar Portugal é um objetivo?

Apesar da Bélgica ter escalado várias posições no "ranking", Stein garante que não existe um objetivo assumido de ultrapassar Portugal e os Países Baixos.

"Não se fala muito desse tema, é bom quando os clubes conseguem vencer na Europa, mas não diria que é um objetivo. Creio que manter o lugar no 'top-10' é o objetivo mais realista", considera.


Nos últimos cinco anos, o Club Brugge foi três vezes campeão, chegou às meias-finais da Liga Conferência e duas vezes aos oitavos de final da Champions. Foto: Reuters
Eddy Vanhemel é diretor da formação do Genk, uma das melhores academias do país e tem uma perspetiva diferente: alcançar a I Liga portuguesa deve ser um objetivo.

"Temos de pensar como podemos superar Portugal porque se chegássemos ao sexto lugar, seria mais um lugar de Liga dos Campeões, o que traz receitas muito importantes. É claro que estamos a tentar subir no 'ranking'", confessa, à Renascença.

O Genk venceu o Rangers, perdeu com o Ferencváros e anulou o Bétis com um empate sem golos. Pode ainda ambicionar a passagem à próxima fase e somar mais pontos para o seu campeonato.

Como o dinheiro estrangeiro mudou o futebol belga

Tal como no resto da Europa, e também em Portugal, uma boa parte dos clubes na Bélgica começam a ser detidos por fundos de investimento ou a fazer parte de uma rede de clubes.

O Union St. Gilloise, campeão em título, é detido pelo empresário Tony Bloom, também dono dos ingleses do Brighton. Já o Standard Liège pertence à 777 Partners, um fundo de investimentro americano que detém percentagens do Sevilha, Génova e Vasco da Gama. O Cercle Brugge tem o mesmo dono do AS Mónaco, trocando vários jogadores com o clube que disputa a Ligue 1.

Patrick Stein acredita que o entusiasmo em volta da geração de ouro do futebol belga e que chegou à meia-final do Mundial 2014 deu início a uma era de maior investimento no desporto.

"Os nossos clubes atraíram investidores e muitos das melhores ligas europeias vieram aqui comprar jogadores do nosso campeonato, deixando aqui mais dinheiro. Claro que nem todos tiveram sucesso", recorda.

O jornalista atribui ainda o crescimento da liga ao formato de "play-off", criado em 2011 e que, a partir do próximo ano, deixará de existir.

Depois de uma temporada normal, a duas mãos entre 15 clubes, os pontos são cortados em metade e os seis primeiros disputam um novo campeonato entre si, decidindo o título.

O Genk foi um dos grandes prejudicados por este sistema na época passada. Dominaram a temporada regular com mais nove pontos do que o segundo, mas fracassaram na decisão do título. Acabariam no terceiro lugar.

Stein reconhece que o formato não é consensual e, por isso, será abolido, mas pode ser uma explicação para o sucesso dos clubes na Europa: "Jogam sempre contra os melhores e estão um pouco mais prontos para jogos de nível alto nas provas europeias."

Genk aposta na formação para se destacar

O Genk é um dos clubes que foge à regra e não tem investidores externos. De uma pequena cidade com cerca de 60 mil habitantes, venceram quatro campeonatos desde 1998. A última vez foi em 2019.

A filosofia do clube é tentar desenvolver os melhores talentos do país. O currículo é vistoso, segundo Eddy Vanhemel : "Tivemos o Courtois, Kevin de Bruyne, Divock Origi, Yannick Ferreira-Carrasco e, mais recentemente, o Leandro Trossard."


Para isso, o clube desliga-se da necessidade de vencer nos escalões jovens para se focar na formação dos atletas.

"Podemos jogar para ganhar, mas não é o objetivo principal. A nossa filosofia é focada no desenvolvimento individual. Se criarmos um bom ambiente para os jovens se desenvolverem, a consequência será vencer jogos, mas isso não é a prioridade número um. Queremos desenvolver jogadores profissionais para a nossa equipa A e que possamos também vendê-los às melhores ligas. O plano é claro e não nos desviamos dele", explica.

E cada vez mais o clube consegue vender melhor. Bilal El Khannouss foi vendido ao Leicester por 22,5 milhões de euros. Tolu Arokodare mudou-se para Wolves este verão por 26 milhões. O Brighton, em 2019, deixou em Genk 15 milhões de euros por Trossard.

No plantel atual, Konsantinos Karestas é o mais recente exemplo prático do sistema: aos 17 anos, é titular na equipa principal, internacional pela Grécia e já colocado na órbita dos tubarões da Premier League.

A filosofia rendeu mais de 200 milhões de euros de lucro em transferências nos últimos dez anos, que permitem ao clube arrancar a construção de um novo centro de treinos, pensando cada vez mais no futuro.


O Genk aposta em lançar jovens da formação para garantir a sustentabilidade do clube. Foto: Reuters
Eddy Vanhoutte, o diretor da formação do Genk. Foto: Reuters
Transferir os jogadores não deixa mágoa em Eddy Vanhemel. Para o diretor da formação, faz parte do processo: "Queremos desenvolvê-los para que adicionem valor à equipa principal, mas temos de ficar orgulhosos quando estão prontos para darem o salto para um clube ainda maior."

"É pena naquele momento para a equipa principal, mas ficamos orgulhosos do que fizemos", atira.

A entrada de investidores nos outros clubes "é um desafio" porque torna toda a operação "cada vez mais cara", o que dá força ao projeto: "É outro motivo para continuarmos a ter uma academia forte, que nos permita lançar jogadores. É um modelo de receitas e é a forma que temos de competir com os outros que têm dinheiro vindo do estrangeiro."

"O nosso receio é ficar como Portugal"

Na futebol belga, há um gigante cada vez maior. O Club Brugge venceu quatro dos últimos seis títulos e começa a criar um fosso em relação aos outros a nível de orçamento.

"Eles têm jogado Liga dos Campeões todos os anos e estão a crescer bastante. Achamos que se podem tornar o Bayern de Munique da Bélgica, é dessa forma que falamos sobre isso por aqui", diz o jornalista Patrick Stein.

A comparação ao Bayern será sedutora para os apoiantes do Club Brugge, mas a hegemonia de um só clube não é bem vista no país: "Foi com algum alívio que o Union tenha sido campeão, que tem menos recursos, mas trabalha muito bem para competir ao mesmo nível."

"Os restantes estão atrás destes dois clubes, o Anderlecht é o maior clube do país e já não é campeão desde 2017. É muito tempo. É uma fonte de preocupação para nós que um clube se distancie", alerta.

O Brugge tem sido igualmente competitivo na Liga dos Campeões. Venceu o Mónaco na primeira jornada deste ano e empatou na receção ao Barcelona nesta quarta-feira.


Stein defende que, quando um clube se destaca sozinho, o resto do campeonato pode sofrer nas competições internacionais: "Temos o receio de ficar como Portugal, com dois clubes na Champions e o resto com dificuldades para competir nas outras provas."

O fim do sistema de "play-off" e o crescimento de um gigante na Flandres levam Stein a considerar que a Belgian Pro League "está num ponto de viragem".

"O domínio nunca é bom para ninguém. Quando só ganha um clube, não é bom para os adeptos, para o entretenimento e para o interesse desportivo. Acredito que com o fim dos 'play-offs' e a diferença que o Brugge e o Union St. Gilloise estão a criar, poderá ser difícil conseguir mais pontos na UEFA do que agora", condena Stein.

No Genk, Vanhemel é mais otimista. Defende que é possível ultrapassar Portugal, mas a entrada do capital estrangeiro "não tem valor se não houver uma visão."

"O dinheiro é importante. Não consegues ser competitivo sem dinheiro, mas também não serás competitivo sem filosofia, visão, liderança e uma estratégia que nos protega do futuro. Quando conseguirmos esse equilíbrio, então vamos conseguir competir com Portugal e os Países Baixos. Ser competitivo não significa que vamos superá-los. É possível, claro, mas primeiro temos de resolver esses problemas”, atira.

O SC Braga, segundo classificado da Liga Europa com três vitórias, recebe o Genk, 19.º com quatro pontos somados, às 20h00 desta quinta-feira em jogo a contar para a quarta jornada da Liga Europa.


