Quem são os favoritos a ganhar a Volta a Portugal? Um guia das equipas nacionais em prova

Ao longo da época, tem mostrado que é um trepador de excelência à escala portuguesa. Venceu no Montejunto no Troféu Joaquim Agostinho, uma subida que estará também na Volta a Portugal, venceu também na Volta ao Alentejo e destacou-se no Gran Camiño, ao ser 5.º na etapa rainha.

Vidal Fitas tem, no entanto, mais do que uma opção para tentar lutar pela vitória: "Tendo um ciclista desta dimensão, é muito provável que consigamos disputar as etapas de montanha e, se conseguirmos isso, estaremos na luta pela geral quase de certeza. Mas tanto o David Peña como o Afonso Silva têm feito muito e podem estar na luta".

Afonso Silva, de 25 anos, já celebrou este ano. Foi o vencedor do Grande Prémio Abimota, depois de ter vencido a primeira etapa e ter gerido a vantagem.

Tem sido uma temporada em crescendo. Venceu também a última etapa do Troféu Joaquim Agostinho, foi quarto no Memorial Bruno Neves e ficou em segundo lugar no Grande Prémio O Jogo, que liderou desde a segunda etapa, que venceu. Perdeu apenas para Nych na última etapa.

Credibom/LA Alumínios/Marcos Car vive a "melhor época de sempre"

A equipa de Hernâni Brôco mantém o sonho de vencer uma etapa na Volta a Portugal, algo que ainda não foi alcançado desde o início do projeto.

No ano passado, a 9.ª etapa consumou uma grande reviravolta na corrida com uma vitória de uma fuga que acabaria por dar o triunfo final a Artem Nych.

Nessa mesma fuga estava também Gonçalo Leaça, da Credibom, que chegou a ser virtualmente o camisola amarela e que acabou a prova como o melhor português no quarto lugar.