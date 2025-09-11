Fomos lanchar com a avó de João Almeida durante uma etapa: “Até parece que me sai o coração pelas unhas”

Estava João Almeida a setenta quilómetros da meta da etapa 17 da Vuelta quando começou a chover em A dos Francos. Era quase um pronuncio de um dia menos bom do ciclista português, que viu a distância para Vingegaard aumentar para 50 segundos. A chuva miudinha que caía no alcatrão ajudava a apagar a silhueta de uma bicicleta cor de rosa, grafitada na estrada em 2020, quando o menino se tornou maior do que a própria vila, ao dar nas vistas no Giro d’Itália.

Em frente ao desenho, uma casa com duas palavras inscritas: “Bota Lume”. As dúvidas sobre se era ali o berço de João Almeida aumentaram, mas ficaram dissipadas com a banda sonora. Numa das janelas, mesmo ao lado, uma voz perguntava, numa chamada telefónica, se “ele” já tinha passado. A resposta do outro lado foi negativa, mas a descoberta positiva. “É a avó do João?”. Era mesmo. E dona Luísa, depois de desligar a chamada com a mãe de João Almeida, abriu a porta de casa à Renascença. Este foi o dia em que Bola Branca lanchou com a avó e a tia da ‘Pantera’ em A dos Francos, com olhos na televisão.

O dia era de obras na casa, mas nem isso – nem nada, na verdade – faria a avó de João Almeida esquecer-se do neto. Àquela hora, Almeida estava a subir Paso de Las Traviesas, uma montanha de terceira categoria. Mas missão muito mais complicada tinha a avó do “Pantera”: lidar com as saudades e o sofrimento à distância.

“Eu fico com o coração nas mãos quando o vejo. Às vezes até parece que me sai o coração pelas unhas, fico um bocadinho nervosa. Ou um bocadão, com medo que aconteça alguma coisa. Às vezes tomo uma coisinha qualquer para tranquilizar [risos]”, admite. E nem se imagina como ficou durante o Tour de França deste ano, quando João caiu e partiu a clavícula. “Foi um grande susto. Olhe, ficámos doentes também. A gente sofre um bocado, arrepia. Então nas descidas… às vezes tenho a impressão que o coração pára e que o sangue até nem corre”, conta a avó Luísa, sempre com os olhos na televisão.