Fomos lanchar com a avó de João Almeida durante uma etapa: “Até parece que me sai o coração pelas unhas”

Os pais de João Almeida acompanham o filho em Espanha, mas há quem fique a tomar conta de A dos Francos a sofrer à distância. O telefone não toca (por uma razão), há pulos no sofá e ainda uma voz embargada e emocionada.

11 set, 2025 - 16:25 • André Maia



A avó e a tia de João Almeida a acompanhar a etapa da Vuelta (foto: André Maia)
A avó e a tia de João Almeida a acompanhar a etapa da Vuelta (foto: André Maia)

Estava João Almeida a setenta quilómetros da meta da etapa 17 da Vuelta quando começou a chover em A dos Francos. Era quase um pronuncio de um dia menos bom do ciclista português, que viu a distância para Vingegaard aumentar para 50 segundos. A chuva miudinha que caía no alcatrão ajudava a apagar a silhueta de uma bicicleta cor de rosa, grafitada na estrada em 2020, quando o menino se tornou maior do que a própria vila, ao dar nas vistas no Giro d’Itália.

Em frente ao desenho, uma casa com duas palavras inscritas: “Bota Lume”. As dúvidas sobre se era ali o berço de João Almeida aumentaram, mas ficaram dissipadas com a banda sonora. Numa das janelas, mesmo ao lado, uma voz perguntava, numa chamada telefónica, se “ele” já tinha passado. A resposta do outro lado foi negativa, mas a descoberta positiva. “É a avó do João?”. Era mesmo. E dona Luísa, depois de desligar a chamada com a mãe de João Almeida, abriu a porta de casa à Renascença. Este foi o dia em que Bola Branca lanchou com a avó e a tia da ‘Pantera’ em A dos Francos, com olhos na televisão.

O dia era de obras na casa, mas nem isso – nem nada, na verdade – faria a avó de João Almeida esquecer-se do neto. Àquela hora, Almeida estava a subir Paso de Las Traviesas, uma montanha de terceira categoria. Mas missão muito mais complicada tinha a avó do “Pantera”: lidar com as saudades e o sofrimento à distância.

“Eu fico com o coração nas mãos quando o vejo. Às vezes até parece que me sai o coração pelas unhas, fico um bocadinho nervosa. Ou um bocadão, com medo que aconteça alguma coisa. Às vezes tomo uma coisinha qualquer para tranquilizar [risos]”, admite. E nem se imagina como ficou durante o Tour de França deste ano, quando João caiu e partiu a clavícula. “Foi um grande susto. Olhe, ficámos doentes também. A gente sofre um bocado, arrepia. Então nas descidas… às vezes tenho a impressão que o coração pára e que o sangue até nem corre”, conta a avó Luísa, sempre com os olhos na televisão.


Em tempos e em condições normais, também ela se faria à estrada para acompanhar o neto, mas hoje, uma quarta-feira, deixa essas despesas para os pais. Para os pais e para a tia, sentada mesmo ao lado de Luísa. Está em A dos Francos, mas é mera coincidência, já que a família Almeida ganha o poder da multiplicação durante as provas, para não deixar João sozinho.

Nesta tarde, a responsabilidade caiu no filho, primo de João, mas na sexta-feira também Aida se juntará à missão de apoio, que não se cinge ao núcleo familiar. Aliás, bem pelo contrário. “Temos mesmo imensa gente, de todo o país, a ligar para a minha irmã [mãe de João Almeida], e que tiram dias de trabalho para irem apoiá-los. Como eles já são conhecidos, vão ter com os pais e ficamos todos juntos. Sexta-feira, se Deus quiser, também lá estarei a apoiar o meu sobrinho”, conta a tia Aida.

Quem não seguirá viagem é a avó Luísa, que vai apenas comunicando com o neto de forma pouco ortodoxa e, digamos, pouco eficaz. “Olhe, às vezes falo sozinha. Falo com a televisão quando o vejo. Digo-lhe o que me vem à cabeça, dou-lhe força. Mas ele não está a ouvir nada."


A solução seria fácil. Bastava a dona Luísa pegar no telefone e ligar ao neto, tal como aconteceu na última vez que falaram, “há uns dias”. Mas avó que é avó faz tudo pelos seus netos e, se o melhor for o sacrifício da distância, assim será. “Não tenho falado com ele para não o incomodar. Ele gosta de descansar, gosta de estar no repouso dele. Eu sei que se falarmos ele vai ficar mais nervoso. Fica sensibilizado, fica nervoso e então prefiro não falar”, diz Luísa, com a voz embargada pela emoção e os olhos presos no ecrã.

Durante a conversa, pintada com o som de vários periquitos na marquise, Luísa e Aida raramente tiraram os olhos da televisão. Agora, passados vários anos do fenómeno Giro, em 2020, já se habituaram à mediatização do neto e sobrinho, presença habitual nas rádios, televisões, jornais, cartazes e publicidades deste país. Os méritos de João Almeida já lhe valeram uma estátua e um museu na pequena vila de A dos Francos, que passou a estar no mapa quase como local de culto do ciclismo nacional. A prova disso foi testemunhada por Bola Branca na Sociedade Instrução Musical Cultura e Recreio de A Dos Francos.


A avó Luísa e a tia Aida à porta de casa onde cresceu João Almeida (foto: André Maia)
É no café desta associação que, geralmente, os moradores se juntam para beber um café e, quando há provas, verem João Almeida a girar na estrada. Apesar do enorme ecrã projetado numa parede da esplanada, esta quarta-feira a adesão não foi particularmente grande. Nos instantes finais da etapa 17 da Vuelta, apenas três pessoas assistiam, coladas ao ecrã, no café da sociedade.

Três homens, dois moradores, os dois sem especial amor ao ciclismo. Mas o mais jovem, que sobrava, Diogo, tinha apenas um só motivo para estar ali: João Almeida. “Eu sou de Águeda. Hoje tive de ir em trabalho a Lisboa, mas fiz a rota propositadamente para passar aqui na vinda. Queria ver o final da etapa em A dos Francos, porque só quem conhece o povo desta terra sabe a humildade que o João tem”, explica. Infelizmente, a viagem não terminou com festa em frente ao ecrã, mas nesta edição da Volta a Espanha isso já aconteceu.

Na etapa 13, há praticamente uma semana, João Almeida conseguiu uma das maiores vitórias da sua carreira. Foram 3964 metros sempre a subir, até à glória do mítico Angliru, que faz quase duas Serras da Estrela. O ‘Pantera’ ganhou a etapa de forma épica, mas não tão épica como os festejos na casa da sua avó.

“Dei tantos pulos que parecia uma macaca, toda contente. Ele a subir e eu a gritar, eu sei lá… o meu marido, coitado, de lágrimas nos olhos, estávamos os dois muito emocionados. Não tem explicação, parecíamos dois loucos”, descreve Luísa. Nesse dia, a tia Aida não estava com a sua mãe a partilhar a alegria, mas também houve lágrimas. “Foi extraordinário. Por acaso até estava a ver sozinha em casa, mas saltei de alegria. Vieram-me as lágrimas aos olhos. Ver a felicidade do João, aqueles olhos a brilhar, vale ouro. Vale ouro”.


Diogo (à direita) na Sociedade Instrução Musical Cultura e Recreio de A dos Francos (foto: André Maia)
Diogo (à direita) na Sociedade Instrução Musical Cultura e Recreio de A dos Francos (foto: André Maia)

Agora é esperar que ainda haja outra alegria suprema, a da vitória na classificação geral. Pode ser complicado, já que Jonas Vingegaard continua com 50 segundos de vantagem face ao português, mas tudo é possível*. Basta a luta de João, um bocadinho de sorte, mas também um pouco de compaixão por parte dos manifestantes pró-Palestina. As últimas etapas têm sido muito marcadas pelo impacto que os protestos contra a equipa Israel-Premier Tech estão a ter na componente desportiva. Há etapas a acabar mais cedo, trajetos diminuídos, e com eles diminuem também as probabilidades de vitória da ‘Pantera’.

A família, pela voz da tia, pede apenas bom senso: “Obviamente que tem de ser feito algo, e eu concordo que haja manifestações, porque estamos a assistir a um genocídio ao vivo. Eu sei, compreendo perfeitamente, mas devia ter-se em consideração os ciclistas. Eles trabalham um ano inteiro para estas provas, isto é a carreira deles. Eles dependem disto para sobreviverem, é o trabalho deles. Podiam manifestar-se, mas de uma forma mais tranquila e segura, sem colocar em causa os ciclistas e a prova em si”, diz Aida.

Nessa tarde, a etapa 17 até decorreu sem grandes incidentes e foi feita do início ao fim. Mas no dia anterior, na etapa 16, a meta foi antecipada por oito quilómetros. Perdeu João, perderam os colegas e adversários, mas perdeu também quem se deslocou para ver os seus ídolos. Mesmo quando o ídolo é o primo mais velho: “O meu filho [primo de João Almeida] ficou muito triste na terça-feira porque estava num sítio onde supostamente o João iria passar, mas depois não conseguiu vê-lo porque a prova já não passou lá. E como aconteceu com ele, acontece com outras pessoas que gastaram dinheiro para se deslocarem, para apoiar, e depois acabam por não ver o João”, suspira Aida.

Faltam quatro etapas pela frente na Vuelta e o primo de João Almeida ainda vai ter oportunidade de ver o seu ídolo cruzar várias metas. A missão pode ser difícil, mas o menino que treinava no Montejunto já mostrou que não há montanhas altas demais para trepar. E quando se tem o apoio de Luísa, Aida e toda uma família, mesmo que à distância, a glória está sempre mais perto. “Eu acredito que ele vai conseguir ganhar. É um orgulho muito grande", confessa a avó.

*este artigo foi publicado durante a etapa de quinta-feira, o contrarrelógio, onde João Almeida ganharia 10 segundos


