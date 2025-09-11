Fomos lanchar com a avó de João Almeida durante uma etapa: “Até parece que me sai o coração pelas unhas”

Agora é esperar que ainda haja outra alegria suprema, a da vitória na classificação geral. Pode ser complicado, já que Jonas Vingegaard continua com 50 segundos de vantagem face ao português, mas tudo é possível*. Basta a luta de João, um bocadinho de sorte, mas também um pouco de compaixão por parte dos manifestantes pró-Palestina. As últimas etapas têm sido muito marcadas pelo impacto que os protestos contra a equipa Israel-Premier Tech estão a ter na componente desportiva. Há etapas a acabar mais cedo, trajetos diminuídos, e com eles diminuem também as probabilidades de vitória da ‘Pantera’.
A família, pela voz da tia, pede apenas bom senso: “Obviamente que tem de ser feito algo, e eu concordo que haja manifestações, porque estamos a assistir a um genocídio ao vivo. Eu sei, compreendo perfeitamente, mas devia ter-se em consideração os ciclistas. Eles trabalham um ano inteiro para estas provas, isto é a carreira deles. Eles dependem disto para sobreviverem, é o trabalho deles. Podiam manifestar-se, mas de uma forma mais tranquila e segura, sem colocar em causa os ciclistas e a prova em si”, diz Aida.
Nessa tarde, a etapa 17 até decorreu sem grandes incidentes e foi feita do início ao fim. Mas no dia anterior, na etapa 16, a meta foi antecipada por oito quilómetros. Perdeu João, perderam os colegas e adversários, mas perdeu também quem se deslocou para ver os seus ídolos. Mesmo quando o ídolo é o primo mais velho: “O meu filho [primo de João Almeida] ficou muito triste na terça-feira porque estava num sítio onde supostamente o João iria passar, mas depois não conseguiu vê-lo porque a prova já não passou lá. E como aconteceu com ele, acontece com outras pessoas que gastaram dinheiro para se deslocarem, para apoiar, e depois acabam por não ver o João”, suspira Aida.
Faltam quatro etapas pela frente na Vuelta e o primo de João Almeida ainda vai ter oportunidade de ver o seu ídolo cruzar várias metas. A missão pode ser difícil, mas o menino que treinava no Montejunto já mostrou que não há montanhas altas demais para trepar. E quando se tem o apoio de Luísa, Aida e toda uma família, mesmo que à distância, a glória está sempre mais perto. “Eu acredito que ele vai conseguir ganhar. É um orgulho muito grande", confessa a avó.
*este artigo foi publicado durante a etapa de quinta-feira, o contrarrelógio, onde João Almeida ganharia 10 segundos