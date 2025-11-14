Barcelos “vive o hóquei de forma diferente” e conquista títulos pela Europa fora. Fomos ao pavilhão sentir a magia

Essa presença constante é, para muitos, o combustível que mantém o Óquei Clube de Barcelos entre os grandes. Os adeptos transformaram o pavilhão num espaço onde o barulho, a cor e a emoção se fundem com a história do clube.
“Quando entramos em campo, sentimos que representamos uma cidade inteira”, diz Querido, referindo-se a essa energia que, mais do que apoio, se tornou parte do próprio ADN da equipa.
Durante todo o encontro frente ao Tomar, os adeptos só param de cantar no período de intervalo, para irem refrescar a garganta, e no fim, quando têm de abandonar o recinto. Não param durante os 50 minutos da partida, ou mais, com todas as vezes que o relógio congela.
Da tradição à glória europeia e à resistência aos “grandes”
Fundado em 1948, o Óquei Clube de Barcelos cresceu lado a lado com a cidade. Nos anos 80 e 90, tornou-se uma das referências do hóquei em patins português, conquistando títulos nacionais, como o campeonato de 1992/93, e europeus, com a primeira Liga dos Campeões, em 1990/91.
Para encontrar António Gomes, dirigente e seccionista com mais de quatro décadas de ligação ao clube, é preciso procurá-lo em todas as divisões do pavilhão. Só no fim do jogo, e depois de fazer o fecho da loja, é que volta ao passado, em conversa com a Renascença.
“Já era um clube organizado quando cheguei, mas não tem nada a ver com o que é hoje. Passámos momentos difíceis, mas o espírito manteve-se sempre o mesmo — o de família”, refere.
O dirigente lembra ainda o orgulho das primeiras conquistas europeias: “O momento mais marcante foi quando ganhámos a Liga dos Campeões pela primeira vez, sem termos sido campeões nacionais. E agora, 33 anos depois, voltamos a fazê-lo. É uma alegria enorme.”
“Não choro nos momentos das conquistas, mas depois em casa caem as lágrimas”, revela António Gomes.