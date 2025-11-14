Barcelos “vive o hóquei de forma diferente” e conquista títulos pela Europa fora. Fomos ao pavilhão sentir a magia

Em Barcelos, o hóquei em patins é mais do que uma paixão. É herança, identidade e modo de vida. O Óquei Clube de Barcelos continua a escrever páginas de glória no desporto português e europeu. Entre o fervor das bancadas, a entrega dos jogadores e o trabalho silencioso dos dirigentes, vive-se uma cultura desportiva única, passada de geração em geração.

Numa noite escura, típica de outono, as luzes do Pavilhão Municipal de Barcelos reluzem no parque da cidade. Os adeptos do Óquei Clube de Barcelos aguardam fora do pavilhão que lhes seja permitida a entrada. Alguns relatam que estão lá desde as 19h30, quando a partida tem início marcado para as 21h30.

Nem mesmo num horário tão tardio os adeptos arredam pé. Aos poucos, as bancadas vão enchendo. Cerca de duas mil pessoas marcam presença. As mais recentes conquistas europeias, a Liga dos Campeões e a Taça Continental, e o terceiro lugar no Mundial de Clubes, levam cada vez mais pessoas a ver o Óquei, que mesmo antes disso já enchia pavilhões com um ambiente frenético.

No ringue, os jogadores preparam-se para defrontar o Tomar. O capitão Luís Querido é baixa para a partida. Uma lesão impediu-o de marcar presença na pista. Enquanto observa os colegas, explica à Renascença que o hóquei lhe corre no sangue.