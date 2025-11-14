Barcelos “vive o hóquei de forma diferente” e conquista títulos pela Europa fora. Fomos ao pavilhão sentir a magia

As recentes conquistas da Liga dos Campeões e da Taça Continental, por parte do Óquei Clube de Barcelos, voltaram a trazer a euforia à cidade. A Renascença foi conhecer os bastidores do clube que faz frente aos grandes de Portugal e da Europa.

Com forte ligação à comunidade barcelense, o OC Barcelos tem-se destacado em Portugal e na Europa. Foto: Carina Ribeiro/RR
Em Barcelos, o hóquei em patins é mais do que uma paixão. É herança, identidade e modo de vida. O Óquei Clube de Barcelos continua a escrever páginas de glória no desporto português e europeu. Entre o fervor das bancadas, a entrega dos jogadores e o trabalho silencioso dos dirigentes, vive-se uma cultura desportiva única, passada de geração em geração.

Numa noite escura, típica de outono, as luzes do Pavilhão Municipal de Barcelos reluzem no parque da cidade. Os adeptos do Óquei Clube de Barcelos aguardam fora do pavilhão que lhes seja permitida a entrada. Alguns relatam que estão lá desde as 19h30, quando a partida tem início marcado para as 21h30.

Nem mesmo num horário tão tardio os adeptos arredam pé. Aos poucos, as bancadas vão enchendo. Cerca de duas mil pessoas marcam presença. As mais recentes conquistas europeias, a Liga dos Campeões e a Taça Continental, e o terceiro lugar no Mundial de Clubes, levam cada vez mais pessoas a ver o Óquei, que mesmo antes disso já enchia pavilhões com um ambiente frenético.

No ringue, os jogadores preparam-se para defrontar o Tomar. O capitão Luís Querido é baixa para a partida. Uma lesão impediu-o de marcar presença na pista. Enquanto observa os colegas, explica à Renascença que o hóquei lhe corre no sangue.


“O meu avô foi jogador aqui em Barcelos. O meu pai e o meu tio igual. E consequentemente eu também fui pelo mesmo caminho”, conta.

O futuro já está garantido: “A família Querido vai continuar sobre rodas por mais uns aninhos”. O filho Santiago também já faz parte do clube.

O capitão é o retrato da identidade do emblema de Barcelos.

“Aqui trabalha-se muito. Os miúdos aprendem desde cedo o que é ser jogador do Óquei Clube de Barcelos. Aprendemos a nunca baixar os braços, mesmo quando as condições não são as melhores. Isso é o que nos distingue”, explica Luís Querido.

No emblema minhoto, a formação é uma aposta. Se analisarmos a seleção que foi campeã europeia este ano, três jogadores, de dez, foram formados em Barcelos. Luís Querido (OCB), Hélder Nunes (FCP), Rafa (FCP) foram da cantera do clube da terra do galo. Na última década ainda se acrescentam hoquistas como Vieirinha e Jorge Correia, que também foram formados no Óquei e chegaram à seleção nacional.


O jovem de 17 anos que ainda joga pelos escalões de formação e pela equipa B estreiou-se em grande, com o primeiro golo pela equipa principal. Foto: Carina Ribeiro/RR
A formação de qualidade que o clube apresenta gera frutos na partida com o Tomar. Martim Bento, de apenas 17 anos, foi chamado da equipa B para colmatar a ausência de Querido. Joga cerca de dois minutos e estreia-se em grande, com o primeiro golo pela equipa principal. O rosto não esconde a felicidade de um jovem que brilha nos grandes palcos.

No meio de troféus, memórias e dias de pavilhão cheio, há uma conversa que começa a ganhar força no Óquei Clube de Barcelos: a criação de uma equipa feminina. A ideia não é nova, mas agora tem um rosto que a acolhe com realismo e esperança — o do presidente Hugo Ricardo.

À Renascença, o dirigente reconhece que o projeto é um desejo, mas que precisa de tempo, estrutura e base humana: “Nós gostaríamos muito de ter uma equipa feminina.”

O clube já tem dado passos nesse sentido. Tem meninas a treinar nos escalões de formação, que contam com 120 atletas, reveladoras da vontade e interesse por parte das barcelenses pela modalidade.


Luís Querido foi baixa por lesão para a partida frente ao Tomar, mas esteve sempre a apoiar os colegas do lado de fora da pista. Foto: Carina Ribeiro/RR
Rui Neto é o treinador do Óquei de Barcelos desde 2020. Foto: Carina Ribeiro/RR
Enquanto o futuro não chega, as jovens que hoje se inspiram nas bancadas continuam a alimentar o sonho de um dia vestirem as cores do Óquei Clube de Barcelos, juntamente com outras meninas. E, se depender da vontade que move a direção, esse dia vai mesmo acontecer.

Durante a partida, Querido não para de incentivar os colegas. Longe do banco, mas sempre perto da pista, a sua voz faz-se ouvir, quer para incentivar, quer para pedir ajustes técnicos. Envolvido pelo ambiente, de quando em vez canta as músicas de apoio ao clube que os barcelenses entoam, e marca o ritmo com a mão sobre a mesa à sua frente.

O pavilhão é o coração que bate por Barcelos

Em Barcelos, o hóquei em patins não se joga apenas dentro de campo. Vive-se nas bancadas. O pavilhão é um ponto de encontro para famílias, gerações e amizades, que partilham o mesmo amor por um símbolo — o Óquei Clube de Barcelos.

“Os adeptos são o nosso sexto jogador”, reconhece o presidente. “Em todos os jogos, em casa ou fora, estão connosco. São únicos”, acrescenta.

A ligação entre jogadores e adeptos é tão intensa que vai além do clube. Luís Querido, capitão e “menino da casa”, sabe bem o que isso significa. No último Europeu de seleções, em que Portugal se sagrou campeão em Paredes, foi impossível não sentir Barcelos no ar . A claque Kaos Barcelense deslocou-se em peso até ao pavilhão para empurrar a seleção para a vitória.

“Eu diria que estes adeptos, no Europeu, foram decisivos mais uma vez, e eu com muito orgulho digo adeptos do Óquei Clube Barcelos”, recorda Querido, com nostalgia.

“O que se viveu antes da chegada dos adeptos barcelenses ao pavilhão era mais um teatro do que propriamente um jogo de hóquei em patins”, compara.


Só quando chegaram os ares de Barcelos é que chegou “o calor de que precisavam”, garantiu o capitão do Barcelos. O objetivo era apoiar a seleção, mas Luís Querido e Miguel Rocha eram o verdadeiro motivo para a presença. O barcelense conta mesmo, à Renascença, que lhes pediu para que marcassem presença em Paredes, para empurrá-los para a vitória.

O capitão sublinha esse orgulho como quem fala da própria família: “Além de adeptos fervorosos, são adeptos que amam o clube de verdade. Dedicam grande parte do seu dia a uma causa que não lhes dá de comer — só mesmo por paixão e amor. Somos todos abençoados por poder desfrutar disto.”

A devoção é partilhada também por quem vive o clube noutras funções. O seccionista António Gomes confirma: “O clube não parece um clube, parece uma família.”

Lembra-se bem dos tempos em que as bancadas quase estavam vazias e vê com emoção o regresso do fervor popular.

“Houve alturas em que isto parecia um teatro, com meia dúzia de pessoas cá dentro. Agora é o contrário. Há 15 anos para cá está tudo ao rubro, a nível de apoio e de assistência. Está em grande outra vez”, diz.


António Gomes, dirigente e seccionista do OC Barcelos lembra-se bem dos tempos em que as bancadas quase estavam vazias e vê com emoção o regresso do fervor popular. Foto: Carina Ribeiro/RR
Hugo Ricardo é o presidente do clube barcelense. Foto: Carina Ribeiro/RR
Essa presença constante é, para muitos, o combustível que mantém o Óquei Clube de Barcelos entre os grandes. Os adeptos transformaram o pavilhão num espaço onde o barulho, a cor e a emoção se fundem com a história do clube.

“Quando entramos em campo, sentimos que representamos uma cidade inteira”, diz Querido, referindo-se a essa energia que, mais do que apoio, se tornou parte do próprio ADN da equipa.

Durante todo o encontro frente ao Tomar, os adeptos só param de cantar no período de intervalo, para irem refrescar a garganta, e no fim, quando têm de abandonar o recinto. Não param durante os 50 minutos da partida, ou mais, com todas as vezes que o relógio congela.

Da tradição à glória europeia e à resistência aos “grandes”

Fundado em 1948, o Óquei Clube de Barcelos cresceu lado a lado com a cidade. Nos anos 80 e 90, tornou-se uma das referências do hóquei em patins português, conquistando títulos nacionais, como o campeonato de 1992/93, e europeus, com a primeira Liga dos Campeões, em 1990/91.

Para encontrar António Gomes, dirigente e seccionista com mais de quatro décadas de ligação ao clube, é preciso procurá-lo em todas as divisões do pavilhão. Só no fim do jogo, e depois de fazer o fecho da loja, é que volta ao passado, em conversa com a Renascença.

“Já era um clube organizado quando cheguei, mas não tem nada a ver com o que é hoje. Passámos momentos difíceis, mas o espírito manteve-se sempre o mesmo — o de família”, refere.

O dirigente lembra ainda o orgulho das primeiras conquistas europeias: “O momento mais marcante foi quando ganhámos a Liga dos Campeões pela primeira vez, sem termos sido campeões nacionais. E agora, 33 anos depois, voltamos a fazê-lo. É uma alegria enorme.”

“Não choro nos momentos das conquistas, mas depois em casa caem as lágrimas”, revela António Gomes.


Mesmo com um orçamento menor o OC Barcelos luta contra os grandes de Portugal e da Europa, porque segundo Rui Neto, compensam com entrega, dedicação e união. Foto: Carina Ribeiro/RR
À frente da equipa, o treinador Rui Neto conhece bem a responsabilidade de liderar um emblema com tanto significado, uma vez que foi jogador da casa: “O que nos permite lutar contra Benfica, Porto e Sporting é precisamente esse ADN competitivo e o espírito de família. Aqui, a cidade vive o hóquei de uma forma diferente. Os adeptos respiram o Óquei de Barcelos.”

O treinador sublinha a diferença de recursos, mas também o equilíbrio que o trabalho consegue trazer: “Temos de saber trabalhar com o que temos. Há clubes com orçamentos muito superiores, mas nós compensamos com entrega, dedicação e união.”

O hóquei português é liderado pelos clubes “ditos grandes”, como refere Luís Querido — Benfica, Porto e Sporting. Contudo, o Óquei Clube de Barcelos tem conseguido intrometer-se, devido à gestão cuidada e ao espírito coletivo. Adeptos que falam com a Renascença acreditam que “o clube morre” se Hugo Ricardo, atual presidente, abandonar.

Na liderança desde 2019, Hugo Ricardo herdou uma estrutura que precisava de estabilidade e visão.

“Trabalhamos muito para melhorar as condições e construir uma equipa equilibrada”, revela.

O orçamento é “quatro ou cinco vezes menor” que os dos grandes, “mas dentro de pista não se nota essa diferença”. Para o presidente, a ideia é clara: “Se fossem os orçamentos a jogar, nem precisávamos de entrar em pista, que perdíamos logo.”

O presidente sublinha a importância da sustentabilidade: “Não temos o orçamento dos grandes, mas temos algo que eles não têm. Trabalhamos com humildade, mas também com ambição.”

As conquistas recentes — Liga dos Campeões, na época passada, e Taça Continental, já esta época — foram alcançadas sem perder a base, nem comprometer o futuro.


Luís Querido acredita que a equipa ainda não tem “bem noção daquilo que [fez], porque ganhar uma Liga dos Campeões é das coisas mais difíceis que há”. E ainda acrescenta que o troféu “ir para um clube com o orçamento do Óquei Clube Barcelos era uma coisa inimaginável”.

“Mas conseguimos”, atira.

Para chegar a esse título, o Barcelos encontrou na final o FC Porto. O Multiusos de Matosinhos estava cheio e a qualidade do encontro não comprometeu quem pagou para ver aquela final europeia. Os barcelenses entraram a perder no encontro, mas na segunda parte conseguiram empatar. O empate não foi desfeito e a grande decisão ficou para a “lotaria”. Nos penáltis, o Porto falhou todos e os de Barcelos levaram a melhor, mesmo falhando um. Foi uma partida de emoção até à última “stickada”.

Depois de “um longo período de seca”, como diz o treinador Rui Neto, a Liga dos Campeões e a Taça Continental vieram numa boa altura, “em que para 95% das pessoas seria quase impensável conseguir fazê-lo”.

Como consequência da época de sucesso, o Óquei Clube de Barcelos perdeu três dos jogadores com maior influência na equipa do ano passado. Um para o Porto (Pol Manrubia), outro para o Sporting (Danilo Rampulla) e um para o Benfica (Conti Acevedo). Para acrescentar às perdas, Poka decidiu pendurar os patins e tornou-se diretor-geral do clube.


As luzes do pavilhão apagam-se no final de cada jogo, mas voltam a acender-se a cada novo desafio. Foto: Carina Ribeiro/RR
À Champions, o clube de Barcelos venceu a Taça Continental. Foto: OC Barcelos
O Óquei de Barcelos conquistou Liga dos Campeões frente ao FC Porto. Foto: Manuel Fernando Araujo/Lusa
Rui Neto viu esta situação com uma dualidade de critérios. Enquanto treinador, “é um motivo de satisfação, de orgulho por eles”, porque “demonstraram empenho” e Neto sente que ajudou nesse crescimento. Por outro lado: “Procuramos colmatar essas saídas com atletas com qualidade, que, se calhar, ainda não são muito vistos pelos clubes grandes.”

“Também significa que fica mais fácil recrutar outros jogadores, porque sabem que quando vêm para aqui estão numa montra”, acrescenta.

Quer o treinador, quer o capitão reforçam que falta o campeonato e a Taça de Portugal para “pintar as páginas douradas do clube”. Títulos que fogem ao emblema minhoto desde 2000/01 e 2003/04, respetivamente.

O futuro pode trazer novas conquistas, incluindo o tão ambicionado título nacional. As luzes do pavilhão apagam-se no final de cada jogo, mas voltam a acender-se a cada novo desafio, com a mesma vontade de vencer que caracteriza o clube e a cidade, que vive para o Óquei Clube de Barcelos.


