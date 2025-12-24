Do silêncio do sótão ao barulho dos títulos nacionais de ténis: a história de Matilde Novais está só a começar

Matilde Novais chega acompanhada pelo pai, João Nuno Novais, ao clube à beira-mar na Póvoa de Varzim, o “Mais Ténis”, depois de mais um dia de aulas. Traz a mochila que tem todo o material necessário para o treino, as raquetes, a roupa, a fita para o cabelo e, entre tudo isso, as gomas que come durante as pequenas pausas que acontecem durante o treino.

Vai logo ter com a treinadora Inês Moura, que a esperava no espaço lúdico do clube, com umas mesas, onde os pais confraternizam durante o treino dos filhos. Senta-se e com a vergonha de uma ainda adolescente pede ao pai e à treinadora que a deixem sozinha para contar à Renascença a sua história.

Quando Matilde Novais pegou pela primeira vez na raquete do pai, “no sótão lá de casa”, não imaginava que aquele gesto intuitivo e quase infantil acabaria por definir o rumo de uma adolescência inteira. “Acho que foi ali que criei a paixão pelo ténis”, recorda com nostalgia.

Não era um court, não havia treinadores nem expectativas, apenas o silêncio da casa e o ritmo da bola a bater contra a parede. Mas talvez tenha sido exatamente nesse silêncio que nasceu a base de tudo: a relação íntima, paciente e quase metódica com o jogo.