Do silêncio do sótão ao barulho dos títulos nacionais de ténis: a história de Matilde Novais está só a começar

Cada torneio traz algo. Às vezes a confirmação. Outras vezes um “quase”. Outras ainda a frustração que também constrói. E, entre esses momentos, o que Matilde vai guardando não são títulos, são referências: jogos duros com cabeças de série, derrotas equilibradas com espanholas, mexicanas, polacas ou ucranianas, e vitórias importantes contra atletas mais velhas, mais experientes e mais fortes fisicamente.
A época ganha dimensão internacional e isso não passa despercebido a ninguém que a acompanha de perto. O pai, a treinadora, o treinador da Federação Portuguesa de Ténis que a acompanha no Centro de Desenvolvimento Nacional (CDN) do Norte: todos, à sua maneira, testemunham a mesma coisa.
A evolução técnica, física e mental que se acelera quando o calendário passa a ter voos, hotéis, temperaturas extremas, culturas diferentes e estilos de jogo que não existem no circuito interno português. Matilde sente-o, absorve-o e, muitas vezes, sabe transformar isso em crescimento competitivo.
O ponto de ouro: a conquista do inesperado título nacional sub-18
Depois de semanas difíceis em Marrocos, onde Matilde chega a dizer à treinadora que não se sentia bem a jogar, nem sabia bem o que se estava a passar. Perdeu a confiança. Mas Inês Moura, a treinadora do clube que a acompanha, não a deixa cair e de forma pragmática diz: “Vais jogar o nacional sub-18, para te soltares um bocadinho e sem obrigações nenhumas”.
Esta competição não estava nos horizontes, nem no plano de época traçado. Mas era um bem maior necessário para devolver a Matilde o brilho nos olhos quando se falava de ténis e a confiança que a passagem por Marrocos lhe roubou.
O foco era conquistar o campeonato nacional sub-16. E, muito por isso, o pai culpa-se, porque foi um dos que desencorajou a filha a jogar o sub-18, para que o escalão inferior continuasse a ser o foco.