O ténis em cadeira de rodas ainda é invisível mas há "gente boa" e "treinos rasgadinhos" a lutarem contra isso

Alex Silva: reconstruir-se através do desporto

Para Alex Silva, o desporto surgiu como ponte entre o trauma e a superação. Aos 25 anos, um acidente de mota tirou-lhe a perna esquerda e, por um momento, parecia que a vida tinha parado. “Na verdade, pensei mesmo que a vida para mim tinha acabado”, recorda. Mas o desporto adaptado veio dar-lhe uma nova perspetiva.

Antes do ténis, houve outros caminhos. Alex descobriu o atletismo em cadeira de rodas, dedicando-se por completo após perder o emprego na fábrica em que trabalhava. Treinos bi-diários, centenas de quilómetros percorridos e uma disciplina de ferro levaram-no a títulos nacionais e, finalmente, a uma experiência única: os Jogos Paralímpicos. “Nunca imaginei que conseguiria isso e consegui. Depois, quando cheguei lá para participar, foi um sonho”, diz. Recorda a maratona com uma roda furada que o impediu de alcançar o objetivo final, mas não diminuiu a intensidade da experiência. Entre o Japão, a Colômbia, os Estados Unidos e diversos países europeus, Alex viveu o atletismo como um mundo de possibilidades que o desporto lhe abriu.

Aos 56 anos, já com a carreira no atletismo atrás de si, o convite de Nuno Vale para experimentar o ténis em cadeira de rodas mudou a sua rotina novamente. “Fui convidado pelo Nuno para fazer uma brincadeira. E a partir daí comecei a gostar”, conta. O ténis trouxe-lhe desafios diferentes: um desporto mais individual, mas com exigências físicas e mentais que rapidamente o conquistaram.





“O desporto ajudou-me a aceitar a situação e a reconstruir-me. [Nos Jogos Paralímpicos] Vi pessoas sem braços ou sem pernas, e percebi que mesmo sem uma perna, não tenho nada à beira dos outros.”





Conciliar treinos com a vida pessoal não é simples. Sem trabalho, Alex consegue treinar quase todos os dias, das 8h às 11h, mas enfrenta limitações materiais: “Não temos apoio de nenhuma entidade. A Federação emprestou-nos umas cadeiras, enquanto estamos à espera de umas cadeiras novas que a Câmara nos deu. Mas, fora isso, não temos mais apoio nenhum.” A falta de apoios é algo que sempre conheceu: no atletismo, também nunca recebeu ajudas. “É muito complicado, mas meti na cabeça que tem que ser”, diz com firmeza.

Para Alex, o ténis é mais do que uma atividade física: é reconstrução, é prazer e convívio. “O ténis, como no início achei que ia ser difícil, está-se a tornar um bocadinho fácil, uma maneira de falar, e estou a gostar, porque estamos a evoluir. Embora a minha idade já não seja para evoluir muito, mas vai-se fazendo aquilo que se pode”, explica. E mesmo sem uma perna, a competitividade e o ambiente do desporto adaptado fazem-no sentir bem-vindo: “Os atletas são quase todos gente boa. A gente diverte-se quando vai para os campeonatos nacionais ou jogar um torneio, os atletas são muito unidos. Passamos bons momentos.”