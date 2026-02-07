“Não tive reação, foi só uma tristeza profunda”: em Leiria, a tempestade encontrou adversários à altura

O piso, de plástico, levantou em grande parte do retângulo, e o que não levantou em breve levantará, tanta é a água que lhe faz cama por baixo. Também a bancada não teve tréguas: praticamente metade do telhado desabou, aterrando as chapas nos lugares sentados, mas também no campo.
O Pavilhão do Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros tinha sido renovado recentemente. Só a parte interior, dos gabinetes aos balneários, parece ter sobrevivido. Durante a semana, a Junta de Freguesia de Parceiros e Azoia, em conjunto com o GDRP, anunciaram a abertura dos balneários do clube para que a população pudesse tomar banho, entre as 16 e as 22 horas.
Pode ser um primeiro passo para uma caminhada de reconstrução que se espera ser longa e dura. Há falta de materiais, de mão de obra, de praticamente tudo. Mas não de altruísmo e sentido de comunidade: André Lopes, do Racquet Sports Club, e Marco Carvalho, do Piranha World Fighters, disseram exatamente o mesmo à Renascença, pelas mesmas palavras, e sem saberem que o disseram em comum. “A ajuda ainda não chegou porque há urgências ainda maiores do que as nossas. E compreendemos isso perfeitamente”.
Um dia, Arrigo Sacchi disse que “o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes”. Em Leiria, no meio do caos, o desporto quer ser a coisa mais importante das que menos importam nesta altura. E se o for, o pontapé de saída da recuperação está feito.
(A Renascença tentou entrar em contacto previamente com elementos do Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros, mas devido às limitações nas comunicações não teve sucesso).