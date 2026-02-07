“Não tive reação, foi só uma tristeza profunda”: em Leiria, a tempestade encontrou adversários à altura

No distrito de Leiria, o desporto desabou e ninguém sabe quando volta. Há pavilhões destruídos, campos a ruir e medo de fechar portas. Mas a união não deixa. Uma viagem ao epicentro do desastre, com Bola Branca

07 fev, 2026 - 09:15 • André Maia



Uma bola de ténis sobrevive à violência da tempestade em Leiria, no Racquet Sports Club. Foto: André Maia/RR
São quase uma centena de clubes. Cerca de 40 modalidades. Mais de 3.000 atletas federados. O mapa desportivo de Leiria é dos mais ricos de Portugal, mas a cartografia ficou diferente desde o passado dia 29 de janeiro.

A depressão Kristin não levou consigo apenas betão, chapa e o verde da paisagem. Conseguiu silenciar a alma bem portuguesa do baile, da festa, do golo e do ponto e do pavilhão que mistura todos.

A Renascença esteve no distrito de Leiria e visitou três locais ligados ao desporto a que a tempestade não deu tréguas. Ruínas autênticas, de pedra e de espírito, que ninguém sabe quando serão reerguidas. Uma viagem à destruição desportiva da Kristin. Ou pelo menos uma tentativa.


Pavilhões e campos arrasados. Como o desporto em Leiria foi afetado pela depressão Kristin

“Se o clube pode acabar? Foi dos primeiros pensamentos que me veio à cabeça quando vi isto"

Quando André Lopes chegou a 500 metros da entrada do “seu” Racquet Sports Club, percebeu que alguma coisa não estaria bem. Ao contrário do que fazia todos os dias desde 2020, naquele dia 29 de janeiro não pôde estacionar dentro do clube que fundou há quase seis anos.

Na Rua da Cruz de Melo, a 591 metros do Racquet, passa um pequeno viaduto bem por baixo da Autoestrada n.º 1. Foi o máximo que André conseguiu avançar naquela manhã. Estacionou no túnel e foi a pé. Ou pelo menos tentou. “Desde o viaduto até chegar ao clube, foi só passar por cima de árvores, por baixo de outras, por cima de outras. Eu já estava a ver que isto não ia ter bom aspeto. Mas mesmo assim, quando cheguei, foi um choque brutal”, lembra o antigo tenista e agora treinador e coordenador.

E esse passado como jogador pode ter pesado na primeira reação ao ver o espaço. “Eu acho que nem tive reação. Não sei se é dos anos enquanto tenista e enquanto treinador, de tentar gerir as emoções o melhor que conseguimos. Acho que nem me saiu nenhuma reação. Foi só uma tristeza profunda, de não estar a acreditar no que estava a ver”, descreve a Bola Branca André Lopes.


O arco-íris foi sinal de esperança em mais uma manhã de limpezas em Pousos. Foto: André Maia/RR
Assim ficou a cobertura de um dos campos do Racquet Sports Club. Foto: André Maia/RR
O Racquet Sports Club de Leiria tem seis courts, todos de terra batida, agora lama. Nenhum ficou a salvo, uns mais do que outros. Os três campos mais perto da entrada tiveram danos nas vedações. Os restantes, desde as redes, ao abatimento do piso, estão completamente impraticáveis. O mais chocante de todos, é o court coberto: a cobertura ficou completamente destruída.

A grande missão passa agora precisamente por aí: retirar ferro a ferro, rede a rede, árvore a árvore, todos os escombros presentes no recinto. Mas mesmo esse primeiro passo está a ser difícil de dar. “Ainda temos muitas árvores para tirar. Temos tido o apoio de uma empresa que tem vindo cá sempre que consegue para tirar as árvores. Hoje já estive com aqui eles, às sete da manhã, antes de irem para um outro desafio. E este percurso vai ser um bocadinho isso: limpar o espaço, retirar toda a lenha e lixo que ainda estão aqui no espaço e tentar, num curto prazo de tempo, arranjar pelo menos três vedações dos campos que ficaram menos danificados”, aponta André, enquanto tentava precisamente abrir espaço junto ao portão de entrada, de ferramentas e carrinho de mão ao lado.

O desafio ganha ainda outra dimensão sem eletricidade: ainda não voltou e tudo se faz a meia-luz. Mas felizmente há quem ilumine o espaço de outra forma, como os cerca de 500 atletas que passam pelo clube semanalmente. “A ajuda de toda a gente tem-nos sensibilizado muito e dá-nos força para continuar. Tivemos umas equipas inacreditáveis durante sábado e domingo, conseguimos cozinhar aqui com fogão a gás, que era a única coisa que funcionava. Acabou por ser um momento de partilha muito forte, com grande significado, e que nos deu uma grande ajuda numa primeira fase de limpeza do clube”, descreve à Renascença de queixo trémulo e olhos marejados.


"O que havia a chorar, seja por dentro ou por fora, ficou nesse primeiro dia. Agora arregaçámos as mangas” (foto: André Maia/RR)
Racquet Sports Club, em Pousos, Leiria. Foto: André Maia/RR
E uma das ajudas até veio de longe, mesmo que tenha sido simbólica. Juan Carlos Ferrero foi o melhor tenista do mundo em 2003, altura em que foi número um do ranking ATP. Foi por essa altura que travou amizade com o jovem André Lopes, na altura número 888 da lista a nível mundial. Os números pouco interessaram para nascer uma amizade que esta semana voltou a ser estimada: Ferrero partilhou nas redes sociais o apelo à ajuda do clube leiriense. “Felizmente são amizades que se fazem no ténis”, agradece André.

Juan Carlos partilhou três imagens da destruição dos campos, mas também o link para uma angariação de fundos que, à hora em que se escrevem estas linhas, já juntou quase 21 mil euros. Não chega, mas é suficiente para André ter uma certeza: o Racquet Sports Club não termina aqui. “Se o clube pode acabar? Esse foi dos primeiros pensamentos que me veio à cabeça quando vi tudo isto. Mas abandonei-o rapidamente. O que havia a chorar, seja por dentro ou por fora, ficou nesse primeiro dia. Agora arregaçámos as mangas. Vamos passar um período muito duro, não duvido disso, mas também não duvido que este clube se vai reerguer”. Match-point.


"Vamos passar um período muito duro, não duvido que este clube se vai reerguer” (foto: André Maia/RR)
Racquet Sports Club, em Pousos, Leiria. Foto: André Maia/RR
"A primeira reação foi de choque. Agora já me habituei a olhar para isto destruído"

Na madrugada de 28 para 29 de janeiro – a famigerada noite de Kristin – Marco Carvalho quase não conseguiu pregar olho. Ouvia o vento soprar a plenos pulmões, mas se os ouvidos estavam em casa, a cabeça não. Só pensava em como estaria o pavilhão do projeto do seu coração: a Associação Desportiva Piranha World Fighters de Leiria, clube da arte marcial Kempo.

Foi a primeira coisa que fez mal o sol raiou. Pegou no carro e seguiu para a nova casa do clube, que chegou a Moinhos de Carvide há menos de dois anos. Nunca, nem nos piores pesadelos, esperou ver o que encontrou. “Eu estava preocupado, pensei que se podia ter levantado alguma telha, partido uma janela, algo desse género. Mas nunca nada desta dimensão. A primeira reação foi de choque. Nunca, jamais, esperei que o edifício ruísse”, desabafa o fundador do clube, criado há oito anos.

Fundador, treinador, atleta, Marco é e foi tudo no Piranha. E tal como nesta frase, também ele foi corrigindo os tempos verbais enquanto descrevia à Renascença o projeto do coração. Às vezes num pretérito, outras no presente, não precisava de falar para sentirmos a dor que ainda está à flor da pele. Mas felizmente cada vez menos. “Três dias depois do temporal, não estava muito motivado. Hoje sim, já estou mais são, ciente de que temos de dar a volta por cima. Hoje já me habituei a olhar para isto destruído, mas os três primeiros dias foram difíceis”.


Fundador, treinador, atleta, Marco Carvalho é e foi tudo no Piranha (Foto: André Maia/RR)
Associação Desportiva Piranha World Fighters de Leiria (foto: André Maia/RR)
E não há como não ficar motivado quando as primeiras boas notícias começam a chegar. O senhorio – já que o pavilhão era arrendado – deu boas indicações para uma reconstrução através do seguro. Já a angariação de fundos que foi criada vai em 15% do objetivo, com mais de 5 euros já acumulados. Os 35 mil em que foram estimados os materiais perdidos ainda vão à distância, mas o otimismo é lei.

É precisamente isso que conseguimos ler nos lemas inscritos nas paredes que resistiram à tempestade. “Pequenos passos todos os dias”. “Vamos a isso!”. É como se tivessem sido pintadas a pensar em tal desfecho. São das poucas coisas que sobraram do esqueleto do pavilhão, que continha também um ginásio para além da componente do Kempo.

Campeões regionais e vice-campeões nacionais em 2024, os Piranha World Fighters viram as conquistas passadas ficarem cingidas à fragilidade da memória. A força das vitórias perdeu contra as forças da natureza. “Recuperámos um ou outro troféu, mas todos estão danificados. Se tivermos ali um a 100% é uma sorte. Mas muitos estão mesmo partidos, vários vão para o lixo... quadros, molduras, ficou tudo enterrado”, descreve Marco a Bola Branca, à distância de uns 10 metros de um ligeiro brilho prateado de uma taça partida ao meio, nos destroços da entrada.


“Temos atletas desde os 3 aos 71 anos. A mais velha é a Dona Leonor, que tem 71 e vai fazer agora 72, faz parte da turma dos Veteranos" (foto: André Maia/RR)
Campeões Regionais e Vice-Campeões Nacionais em 2024, os Piranha World Fighters viram as conquistas passadas ficarem cingidas à fragilidade da memória (foto: André Maia/RR)
Brilho muito mais tímido do que o dos olhos de Marco Carvalho quando fala dos seus atletas. “Temos desde os três aos 71 anos. A mais velha é a Dona Leonor, que tem 71 e vai fazer agora 72, faz parte da turma dos veteranos. A mais nova tem três anos e meio, que é a Diana. E foram os meus atletas que se começaram logo a mexer, mesmo quando eu estava mais em baixo. Foram eles que criaram logo um GoFundMe”.

E fez-se luz, numa das regiões – Moinhos de Carvide, no concelho de Monte Real – que ainda não tem eletricidade reposta, vai fazer 10 dias. Para a Renascença chegar a Marco Carvalho, teve de bater à porta de um par de casas vizinhas do que sobra do Pavilhão Piranha. Já com a luz de fim de tarde a desaparecer, Graça não quis abrir a porta às primeiras batidas na madeira. Pediu para falar da janela. “Desculpe, menino, mas não tenho luz, estou sozinha e temos medo de abrir a porta”.

Mas nem o medo impede de ligar as pessoas. Graça caminhou connosco durante 10 minutos, debaixo de chuva, para nos levar a casa de uma outra vizinha próxima de Marco. Falou-se dos despedimentos, da destruição e de como só conseguia carregar o telemóvel no hipermercado mais próximo. No momento da despedida, com a missão cumprida, abraçou-nos de lágrimas nos olhos e agradeceu. E nós agradecemos de volta.


Não faltam frases inspiradoras nas paredes da Associação Desportiva Piranha World Fighters de Leiria. Serão úteis (foto: André Maia/RR)
Associação Desportiva Piranha World Fighters de Leiria (foto: André Maia/RR)
Uma parede de vários andares a desaparecer e um aniversário para esquecer

O Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros celebra uma marca redonda em 2026. Fundado em 1976, sopra 50 velas no presente ano. Poucos serão os contextos em que a expressão “presente envenenado” encaixe tão bem.

Mais do que um clube desportivo, a associação é um polo dinamizador da freguesia de Parceiros e Azoia: tem uma equipa de veteranos, mas mais do que os golos mexe com a região com torneios – em junho esteve em jogo o futsal –, a feira das Tasquinhas, ou o Festival do Folclore.

Cenários que nos transportam para um imaginário musical, barulhento, de temperatura elevada, cheiro a sardinhas e alegria. Nada do que a Renascença encontrou junto ao pavilhão do grupo na manhã de sexta-feira. O palco vazio. As árvores em volta dobradas, como que em vénia obediente ao mau tempo. Ninguém por perto. As portas fechadas a sete chaves, mas, infelizmente, uma entrada bem aberta.


Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros na freguesia de Parceiros e Azoia (foto: André Maia/RR)
O Pavilhão do Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros tinha sido renovado recentemente (foto: André Maia/RR)
Foi pelas fotos que nos dirigimos à Rua da Mata, mas, mesmo sabendo o que nos esperava na fechada das traseiras do pavilhão, o fôlego desapareceu na mesma. Foi como se víssemos pela primeira vez mais uma vez. A violência do cenário faz parecer que entrámos num filme, ou que alguma bomba ou míssil atingiram o espaço.

Foram largos minutos só a olhar e, assustadoramente, também a ouvir. O eco das gotas que continuam a pingar dos destroços ou os ruídos metálicos vindos das chapas penduradas transportam-nos para outros universos violentos que já vimos noutros momentos da história.

A parede virada para Oeste, para o Atlântico, que teria tranquilamente a altura de um segundo ou terceiro andar, desabou na totalidade. Multiplicou-se em mil pedaços de tijolo, que ocupam a quadra do pavilhão quase ao que seria o meio-campo. Desse lado já não há baliza, isolada apenas na outra grande área.


O Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros foi fundado em 1976 (foto: André Maia/RR)
Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros foi fundado há 50 anos (foto: André Maia/RR)
O piso, de plástico, levantou em grande parte do retângulo, e o que não levantou em breve levantará, tanta é a água que lhe faz cama por baixo. Também a bancada não teve tréguas: praticamente metade do telhado desabou, aterrando as chapas nos lugares sentados, mas também no campo.

O Pavilhão do Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros tinha sido renovado recentemente. Só a parte interior, dos gabinetes aos balneários, parece ter sobrevivido. Durante a semana, a Junta de Freguesia de Parceiros e Azoia, em conjunto com o GDRP, anunciaram a abertura dos balneários do clube para que a população pudesse tomar banho, entre as 16 e as 22 horas.

Pode ser um primeiro passo para uma caminhada de reconstrução que se espera ser longa e dura. Há falta de materiais, de mão de obra, de praticamente tudo. Mas não de altruísmo e sentido de comunidade: André Lopes, do Racquet Sports Club, e Marco Carvalho, do Piranha World Fighters, disseram exatamente o mesmo à Renascença, pelas mesmas palavras, e sem saberem que o disseram em comum. “A ajuda ainda não chegou porque há urgências ainda maiores do que as nossas. E compreendemos isso perfeitamente”.

Um dia, Arrigo Sacchi disse que “o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes”. Em Leiria, no meio do caos, o desporto quer ser a coisa mais importante das que menos importam nesta altura. E se o for, o pontapé de saída da recuperação está feito.

(A Renascença tentou entrar em contacto previamente com elementos do Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros, mas devido às limitações nas comunicações não teve sucesso).


No Pavilhão do Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros apenas a parte interior, dos gabinetes aos balneários, parece ter sobrevivido (foto: André Maia/RR)
Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros na freguesia de Parceiros e Azoia (foto: André Maia/RR)
