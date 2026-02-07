“Não tive reação, foi só uma tristeza profunda”: em Leiria, a tempestade encontrou adversários à altura

São quase uma centena de clubes. Cerca de 40 modalidades. Mais de 3.000 atletas federados. O mapa desportivo de Leiria é dos mais ricos de Portugal, mas a cartografia ficou diferente desde o passado dia 29 de janeiro.

A depressão Kristin não levou consigo apenas betão, chapa e o verde da paisagem. Conseguiu silenciar a alma bem portuguesa do baile, da festa, do golo e do ponto e do pavilhão que mistura todos.

A Renascença esteve no distrito de Leiria e visitou três locais ligados ao desporto a que a tempestade não deu tréguas. Ruínas autênticas, de pedra e de espírito, que ninguém sabe quando serão reerguidas. Uma viagem à destruição desportiva da Kristin. Ou pelo menos uma tentativa.

