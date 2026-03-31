Para os portugueses no Canadá e um luso-canadiano em Portugal, o curling é "voltar a casa"

A Daniel, faltava o curling. Até que descobriu que a modalidade é praticada na Covilhã, como revela a mãe, Lina Vidal: “Quando descobrimos que havia curling aqui em Portugal, o Daniel ficou maluco. Ficou todo contente.”

“Entrou em contacto com a Federação e fez três meses aqui, numa equipa do Torneio Interassociações. E adorou”, acrescenta.

O regresso ao gelo devolveu o sorriso a Daniel, que até protagonizou um episódio curioso.

“O meu melhor amigo e eu fazíamos equipa no Canadá. E logo na primeira vez que voltei ao gelo, comecei a falar sozinho como se estivesse a conversar com ele. E foi tão estranho, porque não reparei. Só soube mais tarde, porque havia vídeos, a minha mãe tinha filmado. E via-se eu a falar com o meu melhor amigo, que nem estava lá. Na vez seguinte, já reparei. Mas é porque era tão normal para mim, como se estivesse em casa. Era instinto”, conta.

Duas realidades distintas

O curling que Daniel encontrou em Portugal é diferente do Canadá.

Importa recordar que a principal potência mundial do curling é, precisamente, o Canadá, que conquistou a primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno em 1932, logo à primeira participação. Por outro lado, a pista de gelo da Serra da Estrela, a primeira estrutura permanente do género em Portugal, foi inaugurada em dezembro de 2021. São mundos de diferença, como explica João Fidalgo, vogal da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP).

“Esta pista tem 28 metros de comprimento. As pistas oficiais têm mais de 40 metros e falta-nos exatamente isso. Falta-nos uma instalação ou duas em Portugal que tenham essa dimensão, para que se possa treinar, para que se possa ter eventos oficiais e até mesmo internacionais”, realça.

E mesmo a pista é apenas “permanente entre aspas”, assinala: “Nós chegamos ao final de maio e as condições atmosféricas não nos permitem continuar. Temos de descongelar e, depois, retomar em outubro, novembro.”

O próprio curling português tem duas realidades diferentes: em Portugal e no Canadá.

“O nível de Portugal é aquilo que se vê aqui na Serra da Estrela Ice Arena. É uma meia pista em que se fazem pequenas experiências e alguns torneios de curling, como o Interassociações da Covilhã, que já vai na sua terceira edição e que, neste momento, já movimenta mais de 120 jogadores de 20 clubes”, refere Fidalgo.