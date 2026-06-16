“Eles aqui pensam que comemos bacalhau ao pequeno-almoço”. Carlos Abreu, o chef da Marinha que atracou em Miami

“Quando cheguei a Miami, comecei a ouvir as pessoas a dizer ‘bacalhau, bacalhau, bacalhau, bacalhau’. E eles pensam que nós, os portugueses, comemos bacalhau ao pequeno-almoço, ao almoço, ao jantar, à ceia… é bacalhau todos os dias”. E os americanos não estão longe. Afinal de contas, assim que perguntamos qual é a especialidade da casa, a resposta é: bacalhau. Qual? Todos.
“Temos bacalhau à lagareiro, temos bacalhau assado, temos bacalhau com natas. Aqueles bacalhaus mais conhecidos em Portugal são os que nós temos aqui, os mais tradicionais da nossa casa”. Mas, se recebesse Cristiano Ronaldo para um jantar, o chef Carlos sabe bem que tipo de bacalhau teria de cozinhar. “Fazia-lhe um bacalhau à brás, porque eu sei, por pessoas do círculo dele, que ele adora. É o prato preferido dele. Fazia-lhe a minha versão”.
Não admira que o chef Carlos Abreu fale tanto de bacalhau e de peixe. Afinal de contas, passou cerca de 20 anos na Marinha portuguesa, onde chegou a ser cozinheiro-chefe do Estado Maior da Armada. Foi por lá, no meio de várias aventuras, que conheceu Henrique Gouveia e Melo, que tinha dois vícios secretos. “Conheci-o sim, mas ele ia mais por causa dos cafés. Tomava muito café e bebia muita Coca-Cola”.