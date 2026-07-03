O "carnaval" do Mundial 2026 em imagens. Viagem pelos melhores adereços

Tintas de todas as cores pintam rostos, há chapéus excêntricos e trajes inusitados saltam à vista. Estas são as imagens dos melhores "disfarces" alusivos ao Mundial, captados por todo o mundo.

03 jul, 2026 - 15:31 • Redação*



Saltam à vista as vibrantes cores das roupas e adereços dos adeptos que, por todo o lado, saem à rua para apoiar as suas seleções.

O Mundial 2026 é marcado pelos golos que entram e pelos que mal chegam ao poste, pelas lágrimas derramadas e abraços apertados, por muitos treinos, viagens, vitórias, derrotas e superações, mas são os adeptos a cor e a alma do campeonato.

Durante esta época fervorosa, a criatividade não tem limites e há um verdadeiro "carnaval" a pintar o mundo, à boleia da competição que decorre nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Adeptos portugueses no estádio, para apoiar a seleção no jogo contra a Colômbia. Foto: Miguel A. Lopes/EPA
Adeptos portugueses no estádio, para apoiar a seleção no jogo contra a Colômbia. Foto: Miguel A. Lopes/EPA

Neste confronto que terminou em empate, os colombianos também exibiram orgulhosamente o amarelo da bandeira. Foto: Cristobal Herrera-ulashkevich/EPA
Neste confronto que terminou em empate, os colombianos também exibiram orgulhosamente o amarelo da bandeira. Foto: Cristobal Herrera-ulashkevich/EPA

No Rio de Janeiro, um fã brasileiro apostava numa vitória por 2-0 frente ao Japão. Falhou por pouco: o Brasil efetivamente marcou dois golos, mas sofreu um da equipa nipónica. Foto: Antonio Lacerda/EPA
No Rio de Janeiro, um fã brasileiro apostava numa vitória por 2-0 frente ao Japão. Falhou por pouco: o Brasil efetivamente marcou dois golos, mas sofreu um da equipa nipónica. Foto: Antonio Lacerda/EPA

As celebrações brasileiras estenderam-se a território japonês. Esta adepta, vestida de Mulher Maravilha, exibe a sua alegria nas ruas de Shibuya. Foto: Franck Robichon/EPA
As celebrações brasileiras estenderam-se a território japonês. Esta adepta, vestida de Mulher Maravilha, exibe a sua alegria nas ruas de Shibuya. Foto: Franck Robichon/EPA

A apoiar os "samurais azuis" - como também é conhecida a seleção japonesa - este grupo de adeptos japoneses vestidos de pinos de bowling personalizados com as cores e emblemas nacionais, são os Pin Squade (Esquadrão Alfinete) — um grupo de apoiantes que surge em 2002 para motivar a bancada japonesa contra um jogo com a Coreia . Foto: Sam Wasson/EPA
A apoiar os "samurais azuis" - como também é conhecida a seleção japonesa - este grupo de adeptos japoneses vestidos de pinos de bowling personalizados com as cores e emblemas nacionais, são os Pin Squade (Esquadrão Alfinete) — um grupo de apoiantes que surge em 2002 para motivar a bancada japonesa contra um jogo com a Coreia . Foto: Sam Wasson/EPA

Como não podia deixar de ser, um grupo de adeptos brasileiros com barbas verdes e adereços bastante criativos tira uma "selfie" à chegada ao estádio em Houston, nos EUA. Uma fotografia que recorda o dia em que o Brasil eliminou o Japão nos 16 avos de final. Foto: SAM WASSON/EPA
Como não podia deixar de ser, um grupo de adeptos brasileiros com barbas verdes e adereços bastante criativos tira uma "selfie" à chegada ao estádio em Houston, nos EUA. Uma fotografia que recorda o dia em que o Brasil eliminou o Japão nos 16 avos de final. Foto: SAM WASSON/EPA

Na mesma ronda, o México e o Equador defrontaram-se e as "catrinas" — um dos símbolos mais icónicos da cultura mexicana, associado principalmente às celebrações do Dia dos Mortos — pintaram rostos de muitos apoiantes mexicano. Foto: Mario Guzman/EPA
Na mesma ronda, o México e o Equador defrontaram-se e as "catrinas" — um dos símbolos mais icónicos da cultura mexicana, associado principalmente às celebrações do Dia dos Mortos — pintaram rostos de muitos apoiantes mexicano. Foto: Mario Guzman/EPA

Um adepto mexicano posa para a fotografia com um traje que se assemelha ao de um "guerreiro". Sem esconder a felicidade de uma partida vitoriosa onde o México venceu o Equador por duas bolas a zero. Foto: Jose Mendez/EPA
Um adepto mexicano posa para a fotografia com um traje que se assemelha ao de um "guerreiro". Sem esconder a felicidade de uma partida vitoriosa onde o México venceu o Equador por duas bolas a zero. Foto: Jose Mendez/EPA

Ainda na fase de grupos no estádio mexicano, os adeptos da seleção da casa não passam despercebidos nem pela energia, nem pelos grandes e tradicionais chapéus mexicanos. Nesta ronda contra a República Checa o México venceu por três bolas a zero. Foto: JOSE MENDEZ/ EPA
Ainda na fase de grupos no estádio mexicano, os adeptos da seleção da casa não passam despercebidos nem pela energia, nem pelos grandes e tradicionais chapéus mexicanos. Nesta ronda contra a República Checa o México venceu por três bolas a zero. Foto: JOSE MENDEZ/ EPA

Impossível de ignorar é também este adepto mexicano que vestido a rigor com as cores nacionais, ergue a "taça" em forma de manifesto e posa com para as câmaras antes do jogo com a República Checa em Mexico City, no México. Foto: Isaac Esquivel/EPA
Impossível de ignorar é também este adepto mexicano que vestido a rigor com as cores nacionais, ergue a "taça" em forma de manifesto e posa com para as câmaras antes do jogo com a República Checa em Mexico City, no México. Foto: Isaac Esquivel/EPA

Vestidos com hábitos religiosos de freiras totalmente personalizados com as cores argentinas, a dupla aguarda o arranque da partida contra a Jordânia. Em Dallas, nos EUA, os atuais detentores do título venceram uma Jordânia já eliminada por três bolas a uma. Foto: Albert Pena/EPA
Vestidos com hábitos religiosos de freiras totalmente personalizados com as cores argentinas, a dupla aguarda o arranque da partida contra a Jordânia. Em Dallas, nos EUA, os atuais detentores do título venceram uma Jordânia já eliminada por três bolas a uma. Foto: Albert Pena/EPA

A invocar a Estátua da Liberdade americana, uma adepta sorri enquanto assiste ao encontro dos Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina. Não faltaram sorrisos americanos no estádio Baía de São Francisco quando soou o apito final, desta vez os EUA venceram por dois a zero a equipa adversária. Foto: Benjamin Fanjoy/EPA
A invocar a Estátua da Liberdade americana, uma adepta sorri enquanto assiste ao encontro dos Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina. Não faltaram sorrisos americanos no estádio Baía de São Francisco quando soou o apito final, desta vez os EUA venceram por dois a zero a equipa adversária. Foto: Benjamin Fanjoy/EPA

Nas imediações do estádio BC Place, nos EUA, uma mulher é o centro das atenções, trata-se da Mama Joy - a adepta mais icónica e conhecida da seleção sul africana. A indumentária tradicional, a cara pintada e a energia vibrante são os traços desta "super-fã", cujo mediatismo a reconheceu como a embaixadora do Apoio Desportivo. Neste jogo da Africa do Sul contra o Canadá no estádio, os canadianos venceram por duas bolas a zero. Foto: Christoper Torres/EPA
Nas imediações do estádio BC Place, nos EUA, uma mulher é o centro das atenções, trata-se da Mama Joy - a adepta mais icónica e conhecida da seleção sul africana. A indumentária tradicional, a cara pintada e a energia vibrante são os traços desta "super-fã", cujo mediatismo a reconheceu como a embaixadora do Apoio Desportivo. Neste jogo da Africa do Sul contra o Canadá no estádio, os canadianos venceram por duas bolas a zero. Foto: Christoper Torres/EPA

Sorrisos como os desta adepta marcaram os festejos do golo do Congo contra o Uzbequistão. Contudo, em Atlanta, a vitória ficou para o Uzbequistão por 2 a 1. Foto: Ronald Wittek/EPA
Sorrisos como os desta adepta marcaram os festejos do golo do Congo contra o Uzbequistão. Contudo, em Atlanta, a vitória ficou para o Uzbequistão por 2 a 1. Foto: Ronald Wittek/EPA

Com capacetes que mais parecem de vikings os "Diabos Vermelhos" da seleção belga - expressão pela qual são conhecidos os adeptos e a equipa - assistem ao jogo da seleção contra o Senegal em Seattle, nos EUA. A partida deu um final feliz aos "Diabos Vermelhos" com o resultado 3-2 contra o Senegal. Foto: STEPHEN BRASHEAR/ EPA
Com capacetes que mais parecem de vikings os "Diabos Vermelhos" da seleção belga - expressão pela qual são conhecidos os adeptos e a equipa - assistem ao jogo da seleção contra o Senegal em Seattle, nos EUA. A partida deu um final feliz aos "Diabos Vermelhos" com o resultado 3-2 contra o Senegal. Foto: STEPHEN BRASHEAR/ EPA

Os "verdadeiros vikings" são os noruegueses. Com os capacetes alusivos à Era Viking e assumindo-se como guerreiros, os adeptos noruegueses emanam energia e boa disposição. A equipa recebeu o apoio e conquistou a vitória frente à Costa do Marfim em Dallas, EUA. O resultado: 2 bolas a 0 contra a Costa do Marfim. Foto: Jeffrey Mcwhorter/EPA
Os "verdadeiros vikings" são os noruegueses. Com os capacetes alusivos à Era Viking e assumindo-se como guerreiros, os adeptos noruegueses emanam energia e boa disposição. A equipa recebeu o apoio e conquistou a vitória frente à Costa do Marfim em Dallas, EUA. O resultado: 2 bolas a 0 contra a Costa do Marfim. Foto: Jeffrey Mcwhorter/EPA

*Editado por Ana Kotowicz