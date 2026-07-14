O Mundial dos "mini" adeptos em imagens

Nesta galeria de imagens os holofotes são dos mais pequenos. As lentes capturaram miúdos e graúdos em diferentes partidas do Campeonato do Mundo, que decorre nos EUA, México e Canadá, e deram origem a fotografias icónicas.

14 jul, 2026 - 19:59 • Redação



No Mundial 2026 podem haver muitos protagonistas dentro de campo, mas desta vez são os mais novos a assumir o papel de destaque nas bancadas.

Captados pelas câmaras dos repórteres, miúdos e graúdos que assistiram a diferentes partidas do Campeonato do Mundo tornaram-se protagonistas de imagens diferentes e icónicas.

Percebendo ou não a euforia e o alvoroço à sua volta, as crianças vão vivendo o Mundial de Futebol à sua maneira. Nesta fotogaleria os rostos pintados, as sestas ou o olhar de quem ainda está a descobrir o mundo trazem uma nova perspectiva do "jogo" que continua, de geração em geração.


“De pequenino se torce o pepino”, um ditado que muito bem se aplica a este campeonato mundial. Este jogo entre o Equador e Alemanha, ainda na fase de grupos, é apenas um dos vários onde foram registadas imagens de adeptos que levaram — equipados a rigor e devidamente protegidos — os mais pequenos às partidas. Foto: Jeenah Moon/Reuters
“De pequenino se torce o pepino”, um ditado que muito bem se aplica a este campeonato mundial. Este jogo entre o Equador e Alemanha, ainda na fase de grupos, é apenas um dos vários onde foram registadas imagens de adeptos que levaram — equipados a rigor e devidamente protegidos — os mais pequenos às partidas. Foto: Jeenah Moon/Reuters

As pinturas alusivas a cada uma das seleções pintaram rostos de miúdos e graúdos, neste tenso jogo entre a Turquia e o Paraguai, ainda na fase de grupos, não foi diferente. Contudo, os adeptos turcos não levaram a melhor: o Paraguai venceu por uma bola a zero no San Francisco Bay Area Stadium, na California. Foto: Carlos Barria/Reuters
As pinturas alusivas a cada uma das seleções pintaram rostos de miúdos e graúdos, neste tenso jogo entre a Turquia e o Paraguai, ainda na fase de grupos, não foi diferente. Contudo, os adeptos turcos não levaram a melhor: o Paraguai venceu por uma bola a zero no San Francisco Bay Area Stadium, na California. Foto: Carlos Barria/Reuters

Na partida dos 16 avos de final da Argentina contra Cabo Verde — no estádio de Miami, nos EUA — ninguém ficou de fora. Um bebé equipado a rigor com fones de cancelamento de ruído e a camisola da seleção argentina parece bem desperto contagiado talvez pela euforia à sua volta. Ao lado, uma outra criança adormece no colo. Um retrato de contrastes de um campeonato onde a emoção dos adultos é uma descoberta para crianças. Foto: Paul Childs/ Reuters
Na partida dos 16 avos de final da Argentina contra Cabo Verde — no estádio de Miami, nos EUA — ninguém ficou de fora. Um bebé equipado a rigor com fones de cancelamento de ruído e a camisola da seleção argentina parece bem desperto contagiado talvez pela euforia à sua volta. Ao lado, uma outra criança adormece no colo. Um retrato de contrastes de um campeonato onde a emoção dos adultos é uma descoberta para crianças. Foto: Paul Childs/ Reuters

A imagem chega de Boston, nos Estados Unidos e mostra um pequeno adepto da seleção marroquina que segura um cartaz onde se lê:“preciso de bilhetes”. O valor dos bilhetes para o Mundial já foi alvo de discussão, a FIFA afirmou que os preços refletem as tarifas do mercado norte-americano. O bilhete mais baixo custou 140 dólares (121 €), já a final em New Jersey, a 19 de julho começou nos 8, 680 dólares, subiu para 10, 990 em abril e atingiu os 32, 970 (28.927 €) em maio. Foto: Brian Snyder/Reuters
A imagem chega de Boston, nos Estados Unidos e mostra um pequeno adepto da seleção marroquina que segura um cartaz onde se lê:“preciso de bilhetes”. O valor dos bilhetes para o Mundial já foi alvo de discussão, a FIFA afirmou que os preços refletem as tarifas do mercado norte-americano. O bilhete mais baixo custou 140 dólares (121 €), já a final em New Jersey, a 19 de julho começou nos 8, 680 dólares, subiu para 10, 990 em abril e atingiu os 32, 970 (28.927 €) em maio. Foto: Brian Snyder/Reuters

Num mundo de pouca esperança, dividido e onde se multiplicam frentes de guerra, parece impossível imaginar, mas a alegria provocada pelo futebol não passa ao lado. Em Gaza, os mais novos também celebram as vitórias e derrotas do campeonato e a euforia de ver um jogo de futebol não desaparece. A organização sem fins lucrativos Heal Palestine procura oferecer apoio e suporte às crianças afetadas pela guerra, desta vez permitiu também que os mais pequenos assistissem ao jogo entre o Egito e a Argentina, dos 16 avos de final. Foto: Ramzi Abu Amer/JNA Press via Nexpher Images/Sipa USA
Num mundo de pouca esperança, dividido e onde se multiplicam frentes de guerra, parece impossível imaginar, mas a alegria provocada pelo futebol não passa ao lado. Em Gaza, os mais novos também celebram as vitórias e derrotas do campeonato e a euforia de ver um jogo de futebol não desaparece. A organização sem fins lucrativos Heal Palestine procura oferecer apoio e suporte às crianças afetadas pela guerra, desta vez permitiu também que os mais pequenos assistissem ao jogo entre o Egito e a Argentina, dos 16 avos de final. Foto: Ramzi Abu Amer/JNA Press via Nexpher Images/Sipa USA

Num fundo de posters que invocam a seleção brasileira, em Calcutá, na Índia, um fã indiano da seleção brasileira sonha, quem sabe, ser um dia como o craque Vinícius Jr. brinca e demonstra as suas habilidades com a bola. Foto: Sudipta Das/NurPhoto
Num fundo de posters que invocam a seleção brasileira, em Calcutá, na Índia, um fã indiano da seleção brasileira sonha, quem sabe, ser um dia como o craque Vinícius Jr. brinca e demonstra as suas habilidades com a bola. Foto: Sudipta Das/NurPhoto

Depois de uma vitória, a alegria eufórica dos adeptos saí dos estádios e enche as ruas onde predomina uma música ambiente de buzinas e cânticos. Noite adentro bandeiras esvoaçam e os apitos ecoam, são dias em que a hora de dormir é adiada, até para os mais novos. Esta imagem foi feita em Paris, após a vitória da seleção francesa frente a Marrocos nos quartos de final. Foto: Reuters
Depois de uma vitória, a alegria eufórica dos adeptos saí dos estádios e enche as ruas onde predomina uma música ambiente de buzinas e cânticos. Noite adentro bandeiras esvoaçam e os apitos ecoam, são dias em que a hora de dormir é adiada, até para os mais novos. Esta imagem foi feita em Paris, após a vitória da seleção francesa frente a Marrocos nos quartos de final. Foto: Reuters

Nem só de vitórias se faz a história e, no capítulo deste Mundial, Portugal ficou de fora após o embate com a vizinha Espanha. Se a alegria consegue contagiar os mais novos, a frustração de um jogo perdido também. Nesta fanzone no Porto, o silêncio abateu-se sobre os adeptos que assistiam ao último jogo da seleção. Foto: Estela Silva/EPA
Nem só de vitórias se faz a história e, no capítulo deste Mundial, Portugal ficou de fora após o embate com a vizinha Espanha. Se a alegria consegue contagiar os mais novos, a frustração de um jogo perdido também. Nesta fanzone no Porto, o silêncio abateu-se sobre os adeptos que assistiam ao último jogo da seleção. Foto: Estela Silva/EPA

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