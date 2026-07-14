O Mundial dos "mini" adeptos em imagens

No Mundial 2026 podem haver muitos protagonistas dentro de campo, mas desta vez são os mais novos a assumir o papel de destaque nas bancadas.

Captados pelas câmaras dos repórteres, miúdos e graúdos que assistiram a diferentes partidas do Campeonato do Mundo tornaram-se protagonistas de imagens diferentes e icónicas.

Percebendo ou não a euforia e o alvoroço à sua volta, as crianças vão vivendo o Mundial de Futebol à sua maneira. Nesta fotogaleria os rostos pintados, as sestas ou o olhar de quem ainda está a descobrir o mundo trazem uma nova perspectiva do "jogo" que continua, de geração em geração.