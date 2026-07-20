Mais de um milhão saíram à rua para festejar o Mundial da Espanha. Veja as imagens

Uma multidão de mais de um milhão de pessoas saiu esta segunda-feira às ruas de Madrid a saudar a seleção de futebol de Espanha, que no domingo conquistou o título de campeã do mundo, nos Estados Unidos.
A seleção, conhecida como "La Roja", regressou esta segunda-feira a Espanha e começou a percorrer ao final da tarde, num autocarro aberto, várias ruas e avenidas de Madrid apinhadas de pessoas — a maioria vestidas de vermelho —, rumo à praça Cibeles. O percurso atrasou-se.
Na praça Cibeles, cenário clássico das celebrações do futebol em Madrid, foi instalado um palco para onde subiram os jogadores e de onde se dirigiram à multidão que os esperavam em euforia e há várias horas, aguentando temperaturas superiores a 30 graus centígrados.
As autoridades locais disseram que há mais de um milhão de pessoas nas ruas e na praça Cibeles para ver e saudar a seleção que conquistou o Mundial deste ano, o segundo na história do país, depois do alcançado na África do Sul, em 2010.
A seleção seguiu lentamente pelas ruas de Madrid num autocarro aberto, onde se lia a frase “reis do mundo”. Os jogadores dançaram e acenaram aos adeptos, que gritaram “campeões, campeões”, entoaram cânticos, tocaram vuvuzelas e aplaudiram.
A euforia espanhola com esta vitória foi visível logo no domingo à noite em praças e ruas de todo o país, onde milhares de pessoas se juntaram para seguir a final contra a Argentina em ecrãs gigantes. Depois, encheram as ruas de grandes e pequenas cidades com as celebrações, que se prolongaram pela madrugada.
Os espanhóis celebram a vitória no Campeonato do Mundo de uma seleção “que ilumina a melhor Espanha” e está a criar um “momento de emoção coletiva” raro num país com um discurso político e público muito polarizado, como escrevem jornais como o "El Pais" e o "El Mundo", nos respetivos editoriais.
No domingo, "La Roja" venceu por 1-0 a Argentina, com um golo de Ferran Torres, aos 106 minutos da final do Mundial 2026, disputada em East Rutherford, nos Estados Unidos, sucedendo precisamente à formação sul-americana, que era a detentora do troféu.