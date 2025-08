"Merecia uma estátua": Sons e imagens da homenagem a Jorge Costa no Dragão

Milhares de pessoas passaram esta quarta-feira pelo Estádio do Dragão para a homenagem do povo a Jorge Costa, o eterno capitão do FC Porto que morreu aos 53 anos.

06 ago, 2025 - 21:47 • Eduardo Soares da Silva (reportagem) , com fotos Lusa