FC Porto campeão. As imagens da festa azul e branca
O FC Porto bateu a concorrência e sagrou-se campeão nacional na temporada 2025/2026. Golo de Bednarek confirmou o 31.º título dos dragões e abriu as celebrações da "nação" azul e branca.
Sob a batuta do "maestro" Francesco Farioli, o FC Porto voltou a sagrar-se campeão nacional. O 31.º título é o primeiro do treinador italiano e do mandato do presidente André Villas-Boas.
Os azuis e brancos venceram o Alverca, com um golo de Bednarek, e soltaram-se os fogos no Estádio do Dragão e em todo o país.
