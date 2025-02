Cirurgia e “8 a 12 meses de recuperação”. O que Bah e Manu Silva têm pela frente

Alexander Bah e Manu Silva têm pela frente “oito a 12 meses” de reabilitação até poderem voltar a competir pelo Benfica.

Os atletas das águias sofreram a mesma lesão na vitória sobre o Moreirense: rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Henrique Jones, médico especialista em medicina desportiva, explica que a lesão “tem indicação cirúrgica” para “reconstrução” do ligamento.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Deixar arrefecer o joelho alguns dias e depois avançar para uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Não podemos esperar muito, porque o tempo aqui também é importante no início da recuperação”, começa por explicar, em entrevista a Bola Branca.