Nomeado árbitro italiano para o Mónaco-Benfica

O italiano Maurizio Mariani é o árbitro do jogo de quarta-feira entre Mónaco e Benfica, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, informou hoje a UEFA.

Mariani estará no jogo no Principado monegasco, a partir das 20h00 (hora em Lisboa), acompanhado dos assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, enquanto Daniele Chiffi será o videoárbitro (VAR), coadjuvado por Aleandro Di Paolo, e Luca Pairetto na desempenhará a função de quarto árbitro.

Será a segunda vez que Maurizio Mariani, de 42 anos e internacional desde 2019, arbitrará um jogo do Benfica, depois de também ter estado na última época num play-off, no caso da Liga Europa, em que as 'águias' empataram sem golos na visita ao Toulouse.

O Benfica visita o Mónaco na primeira mão do play-off para os 'oitavos' da Liga dos Campeões, e recebe a equipa francesa em 18 de fevereiro, no Estádio da Luz, com o vencedor da eliminatória a defrontar na ronda seguinte Liverpool ou FC Barcelona.

Nos jogos de quarta-feira, a UEFA indicou também o árbitro português Tiago Martins como VAR do jogo entre Celtic, de Paulo Bernardo e Jota, e o Bayern Munique, de Raphaël Guerreiro e João Palhinha, que será dirigido pelo espanhol Jesús Gil Manzano.