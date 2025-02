Benfica cai no "play-off" da Youth League

A equipa de sub-19 do Benfica foi eliminada da Youth League após derrota, nos penáltis, no terreno do AZ Alkmaar.

João Rêgo, utilizado com alguma regularidade por Bruno Lage na equipa principal, abriu o marcador para as águias logo aos três minutos de jogo.

O AZ, uma potência na formação de jogadores nos Países Baixos, virou logo no início da segunda parte. Bouziane marcou primeiro, à passagem do minuto 46, e Smits empatou, aos 62-

O Benfica viria a empatar já só perto do final do encontro, aos 89 minutos, por Gustavo Varela, outro jogador também com experiência profissional na equipa B.

Nos penáltis, o AZ Alkmaar levou a melhor graças aos dois penáltis não convertidos pelo Benfica.

As águias venceram a Youth League em 2021/22, mas desde então que não se conseguem aproximar da "final four" da prova. Caíram por dois anos consecutivos na fase de grupos e ficam-se pelo "play-off" esta época.