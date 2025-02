É "uma pena" o Benfica não ter mais brasileiros, diz Ricardo Gomes (que vê o Mónaco com bons olhos)

Bernardo Silva, Ivan Cavaleiro, Gil Dias e até Florentino. Há alguns exemplos de jogadores que vestiram as camisolas de Benfica e Mónaco. Ricardo Gomes não é um deles mas, para além de ter jogado de águia ao peito, ainda foi treinador do Mónaco e, em conversa com Bola Branca, não tem dúvidas de que o Benfica parte com vantagem para o reencontro com os monegascos. "Para além da qualidade, tem jogadores com experiência, campeões do mundo, isso conta muito numa fase tão decisiva. Apesar só ter um brasileiro, a equipa do Benfica é mais forte. O Mónaco vai ter de fazer mais para passar", explica o antigo internacional brasileiro, que jogou na Luz em dois períodos (1988-1991 e 1995/96). Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Não há "obrigação" de passar, mas o clube da Luz tem mais responsabilidade na eliminatória com os franceses, de acordo com Ricardo Gomes. O antigo central foi campeão em duas ocasiões com os encarnados e agora, mais longe, não deixa de acompanhar a atualidade do clube e lamenta que a mudança de técnicos seja tão frequente. "Nem sempre corre tudo bem. Têm havido coisas boas e outras não tão boas. Mais uma mudança de treinador tem peso. Há muito tempo que o Benfica não segura um treinador. É a opinião de quem está longe, mas é melhor quando há uma linha mais clara", confessa o carioca de 60 anos. Fez parceria com Mozer nos anos 90 no Estádio da Luz e sempre se habituou a partilhar balneário com compatriotas. Atualmente, o Benfica tem apenas um brasileiro no plantel - Arthur Cabral - e, mesmo sem ter explicação, Ricardo Gomes, lamenta.