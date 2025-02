Reação dos encarnados. “Nada está decidido”

Os jogadores do Benfica reagiram à vitória no Mónaco para a primeira mão do "playoff" da Liga dos Campeões.

"Pavlidis

“A vitória é boa e o prémio [de melhor em campo] também. Estou feliz pela vitória. Se abri o ketchup? (risos) Não quero falar do ketchup, só quero continuar a ganhar, a marcar e ajudar a equipa. Nada está decidido, primeiro focar no jogo da Liga e depois no jogo com o Mónaco. Penso que temos de jogar novamente bom futebol para ganhar jogos”

Leandro Barreiro

"Conseguimos ganhar e foi importante ganharmos esta vantagem. O mister pediu-me para guardar o resultado, não deixar que o adversário fosse perigoso, ajudar a defender e controlar o jogo, tendo mais posse de bola"

Tomás Araújo

“Foi mais pela carga de jogos, já sentia algo ao intervalo, mas penso que não é nada de especial e espero voltar já no próximo jogo.”

O Benfica derrotou o Mónaco, por 1-0, e está em vantagem no playoff da Liga dos Campeões.

A segunda mão, na Luz, está marcada para a próxima terça-feira.