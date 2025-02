Lage lança Leandro Santos na direita: "Trabalha connosco desde cedo e está pronto para jogar"

Bruno Lage, que é "licenciado" e que sabe o que é o "esternocleidomastóideo", notou o próprio diante dos jornalistas, já tem um lateral-direito para a visita ao Santa Clara, face às três lesões para a posição: Leandro Santos, de 19 anos, da formação do Benfica.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão do jogo da jornada 22 da I Liga, o treinador do Benfica salienta que desde que regressou à Luz que tem preparado o jovem para este momento.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Essa é também uma tarefa do treinador do Benfica. (...) Identificar muito bem, em três mercados - quer no internacional, quer no nacional, quer no da Academia - um potencial jogador para cada posição. Esse jogador foi identificado, começou desde cedo a trabalhar connosco, passou a jogar mais tempo na equipa B e está pronto para jogar e vai ser o titular amanhã [sábado]", sublinha o técnico, sobre Leandro Santos.

Lage também explica o que se passa com Ángel Di María e aborda o futuro do extremo e do outro argentino campeão do mundo do plantel, Nicolás Otamendi, e mostra-se "otimista" para o próximo jogo.

O Benfica defronta o Santa Clara no sábado, às 18h00 (menos uma hora nos Açores), no Estádio de São Miguel. Encontro com relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.

Santa Clara

"Sabemos das dificuldades de defrontar o Santa Clara em casa deles, por tudo. Temos de estar no nosso melhor. Frescos e com enorme ambição de vencer o jogo. Vamos jogar com uma linha de cinco, uma equipa com bons mecanismos, que está a fazer um bom campeonato. Uma equipa muito agressiva no ataque à profundidade, os três homens da frente com uma dinâmica muito boa, com muitas trocas posicionais. A nossa equipa dá-se bem a defrontar linhas de cinco, por isso estou bastante otimista. Estamos preparados para fazer um bom jogo."

Sobrecarga de jogos

"O mais [duro] é o tempo que temos de intervalo entre os jogos. Jogámos às 21h00 no Mónaco e ao terceiro dia vamos jogar às 17h00 dos Açores. Nem o mínimo, que são 72 horas, vamos ter para sair de um jogo e preparar o jogo seguinte. O que temos de fazer é olhar para todos os dados e escolher o melhor onze. Por isso é que digo que a cada momento escolhemos o melhor onze: perceber quem está fresco e disponível para fazer o jogo, em função da estratégia."

Suposto penálti de Florentino por assinalar

"A minha agenda foi preparar os jogos, fazer a viagem, chegar aqui e almoçar, treinar, chegar a casa às 20h00, estar um pouco com a família e estar aqui hoje para preparar o jogo. Ainda não tive oportunidade de ver as imagens e quando percebi que são imagens da bancada, não vou ver. O desafio que lanço é tratarmos todos os penáltis que já aconteceram esta época da mesma forma: meter todos os treinadores a ver e a analisar todos os penáltis da I Liga desta forma."

Di María novamente lesionado

"Eu sou licenciado em Educação Física, Saúde e Desporto. Veja lá que até sei o que é o esternocleidomastóideo. Nós discutimos e analisamos e tomamos decisões em cima de factos. Para além do conhecimento que eu tenho, ainda tenho os dados objetivos do treino e das sensações do jogador. Aquilo que aconteceu na primeira situação foi que o Di María não esteve lesionado. Sentiu um desconforto. Quer os exames médicos que fizemos, a radiografia e a ecografia, foram analisados por radiologistas dentro e fora do Benfica, e o jogador não apresentava qualquer tipo de lesão. Posto isto, fez tudo o que entendemos que era necessário. Vou dar um exemplo: atingiu em média 30 km/hora de velocidade no treino, fez todos os exercícios de mecanismo da lesão dentro do normal, fizemos as mesmas solicitações que normalmente fizemos no jogo.

Tenho um elemento da equipa técnica apenas para isto, o Alexandre Silva, já desde 2018. Há um tratamento individual para cada jogador. Com a sensibilidade que o jogador, que tinha que passado dois dias não teve dor, e que fez mais no treino que faria no jogo, nós estávamos seguros para poder utilizar o mais rápido possível. E assim foi. Mas agora, temos esta lesão. Mas temos a dele, como temos as dos outros que aconteceram recentemente. Sempre que colocamos jogadores, seja no treino seja no jogo ou no aquecimento, ele estão sujeito a lesão. As nossas decisões não são tomadas por acaso, são resultado de dados científicos, de exames que os jogadores fazem e com a sensibilidade do próprio jogador, ainda mais ele, que faz hoje 37 anos e conhece muito bem o seu corpo."

Renovação de Di María

"É um assunto que tem de ser tratado no tempo certo, mas o mais importante é o sentimento do jogador. E eu conheço vários jogadores com esse sentimento: em vez de quererem ir para campeonatos de dimensão menor, preferem terminar a carreira num sítio que seja especial. No mesmo sentido que vi as declarações do [João] Cancelo. É por aí: voltar ao Benfica, e ainda bem que tem essa mentalidade, no tempo certo, em que possa ajudar a ganhar títulos. Quer o Di María, quer o Cancelo, se têm essa ideia na carreira, têm no tempo certo e em tempo certo será tomada a melhor decisão quer para o Benfica, quer para o jogador."

Bah, Tomás Araújo, Aursnes lesionados. Quem será o lateral-direito?

"A opção para lateral-direito para amanhã [sábado] é o Leandro. A gestão dele foi feita desde o início da minha entrada: tentar identificar um potencial jogador para cada posição, porque essa é também uma tarefa do treinador do Benfica, em particular quando se tem a formação que se tem e depois, também, o passado que eu tenho na formação, de conhecer muito bem o clube e a forma de trabalhar. Identificar muito bem, em três mercados - quer no internacional, quer no nacional, quer no da Academia - um potencial jogador para cada posição. Esse jogador foi identificado, começou desde cedo a trabalhar connosco, passou a jogar mais tempo na equipa B e está pronto para jogar e vai ser o titular amanhã."

Tomás Araújo

"Ainda não sabemos, vamos ter de analisar a situação."



Otamendi

"Ele e Di María têm 37 anos, o Nico fez no dia do Mónaco [quarta-feira] e o Di María faz hoje. Aproveito para lhes dar parabéns publicamente. São dois profissionais excelentes, têm uma dedicação muito grande. Podia realçar, como exemplo, a forma como os dois, que ganharam o que já ganharam, festejaram a conquista da Taça da Liga. Isso representa muito bom o prazer e o gosto que eles têm de estar cá. A seu tempo, com o presidente e com a minha opinião, aquilo que for o melhor para o Benfica e para os jogadores será a melhor decisão para todos."