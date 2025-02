Bruno Lage. “Vencemos e estamos muito felizes”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, está feliz com o triunfo e com a exibição, apesar dos vários condicionalismos.

Surpresas no onze

"Acima de tudo um bom jogo. Sabíamos do campeonato que o Santa Clara está a fazer e a jogar nestas condições, temos que dar os parabéns aos jogadores. Isto num campo pesado. Os jogadores trabalham connosco há algum tempo. Trabalhamos com muitos jovens, juntos. Conheço bem os jogadores como eles conhecem as nossas ideias. Tomámos as melhores decisões para fazer este jogo"

Resposta dos jogadores

"Temos um grupo muito bom. Fizemos ajustes em janeiro fundamentais. Em cada momento têm que corresponder. Estou feliz com todos, particularmente com o Bruma, porque foi uma aposta certa da nossa parte, um jogador muito experiente. Estreou-se a marcar pelo Benfica. É isso que os jogadores têm que fazer, trabalhar muito. Terão confiança da nossa parte"



Exibição dos reforços

"As contratações vieram para isso. Os miúdos da formação, que já não são miúdos, são o presente e o futuro. É isso que queremos. Estamos felizes com todos, com os que se estrearam, entraram, com todos os que ajudaram a equipa a vencer. Era um jogo difícil face às condições de um jogo para o outro, as condições do relvado e climatéricas, e também face à qualidade do Santa Clara. Sabem o quanto é difícil jogar e vencer aqui"



Tomás Araújo e Schjelderup disponíveis para o Monaco?

"O Schjelderup sim, o Tomás ainda temos que perceber melhor"





Priorizar a Liga dos Campeões?

"Não temos essa margem. Aquilo que representa o Benfica é jogar todos os jogos para vencer. Temos muita confiança em todos os jogadores. Vencemos e estamos muito felizes por isso"

O Benfica derrotou o Santa Clara, nos Açores, por 1-0, com golo de Bruma