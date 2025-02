Bruno Lage: "Eu tenho um plano para toda a gente, tenho um também para o Prestianni"

Mais importante do que olhar para o Mónaco, é não jogar em função do resultado.

"Mais importante do que o tipo de Mónaco, é que tipo de Benfica. É um Benfica que não pode pensar nas duas vitórias anteriores com o Mónaco, nem jogar em função do resultado. Por isso, a nossa determinação tem de ser fazer um grande jogo e fazer um resultado que nos permita seguir em frente na prova. É esse o nosso objetivo e seria muito importante, quer para nós, porque seguimos em frente, quer para o clube, pelo prestígio internacional."

Lesões obrigam a priorizar competições?

"Não podemos pensar nisso dessa forma, independentemente de trazer o caderno ou não, há um caderno que fala mais alto que o meu caderno, que é o caderno desde 1904, que nos diz que o Benfica tem que dar sempre uma boa resposta a cada momento. O momento é de Liga dos Campeões e nós temos de apresentar o melhor onze para seguir em frente na prova."

Plano para Prestianni?

"Eu tenho um plano para toda a gente, tenho um também para o Prestianni. Agora, temos imensos jogadores, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. O Benfica contratou um jovem talentoso, com dezoito anos, mas não foi para um ano, foi para quatro ou cinco anos. Temos esse espaço no tempo, temos é todos de ter paciência."