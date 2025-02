Adi Hutter diz que o Benfica "teve muita sorte" por passar aos "oitavos" da Champions

O treinador do Mónaco, Adi Hutter, considera que o Benfica teve "muita sorte" por passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, depois do empate a três golos na segunda mão do play-off.

Análise: "Parabéns ao Benfica por ter atingido a próxima fase. Todos no balneário estão muito desiludidos e tristes. Por outro lado, estou muito feliz e orgulhoso do que esta jovem equipa mostrou aqui, na Luz, contra o Benfica. Penso que merecíamos passar à próxima fase, porque o Benfica teve muita sorte nos dois jogos. Tenho pena que não tenhamos convertido as nossas oportunidades de golo, que foram muitas. Falhámos muitas oportunidades, e sofremos três golos. É demasiado, a este nível, mas estou muito orgulhoso desta nossa equipa muito jovem."

Aprendizagem: "O que podemos aprender é que, a este nível, e neste palco, cometemos demasiados erros, erros básicos. No entanto, quando a outra equipa comete erros, também somos fortes. Podemos aprender muito com esta nossa campanha na Liga dos Campeões, foi uma grande experiência para os nossos jogadores jovens."

O que correu mal: "Não estivemos bem o suficiente. O Benfica foi muito eficiente e nós falhámos demasiadas oportunidades. Surpreendemos um pouco o Benfica com o nosso onze inicial, eles passaram por bastantes dificuldades. O Benfica teve muita sorte."