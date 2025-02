Benfica está nos "oitavos" "com grande mérito" e agora Lage quer chegar "o mais longe possível"

Bruno Lage considera que é "com grande mérito" que o Benfica segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de empatar (3-3) com o Mónaco, na Luz, e agora quer "chegar o mais longe possível".

Análise: "Início de jogo equilibrado, chegámos à vantagem com muito mérito, mas depois tivemos um período mais difícil a partir daí. Tentámos corrigir algumas coisas ao intervalo, o Mónaco fez o 2-1 e tivemos de alterar. Como nos sentimos muito confortáveis no jogo lá, viemos com a mesma estratégia. A equipa soube reagir, os adeptos reagiram também com a equipa e começámos a pressionar de forma diferente, a condicionar o adversário. É com grande mérito que marcamos mais dois golos, um resultado que nos permite seguir em frente."

Entrada de Samuel Dahl: "O Samuel com um posicionamento muito bom. Com bloco médio jogava por dentro, com bloco baixo jogava na linha de cinco. Percebemos a inteligência dele, que nos permitiu controlar o jogo interior e obrigar o adversário a jogar mais direto. Adversário muito forte nos duelos individuais, que procura muito o contacto. Soubemos condicionar e criar as nossas oportunidades e marcar golos."

Passagem aos "oitavos": "É muito importante, principalmente pelo prestígio para o clube e, claro, para as nossas carreiras. É muito importante para a minha carreira e dos jogadores. Mas o mais importante é o prestígio que traz para o Benfica, que já venceu a prova duas vezes. É mais um registo pequeno para o Benfica, para mim e para os jogadores é muito importante. Temos a ambição de chegar o mais longe possível."

Barcelona ou Liverpool: "Conhecemos o Barcelona, também conhecemos muito bem o Liverpool. Não tenho preferência."