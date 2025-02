Rony Lopes, que está feliz da vida em Faro, tem um aviso para Lage: "Cuidado com Akliouche, impressionou-me"

“O Mónaco vai tentar ganhar o jogo, vai dar tudo para ganhar o jogo. É uma equipa jovem, é uma equipa que tem muita vontade. Tem feito uma boa campanha na Liga dos Campeões e no campeonato também. Sem dúvida, acredito que é uma equipa que vem com tudo para tentar passar à próxima fase”, sublinha.

Rony Lopes, avançado formado no Benfica e ex-jogador do Mónaco, dá o mote para a 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, entre as duas equipas, na Luz, com base naquilo que observou na semana passada (1-0, Pavlidis).

“Acredito que seja favorito, mas sabemos que é um jogo de Liga dos Campeões e que tudo pode acontecer. O Benfica tem de entrar com tudo desde o início; ainda por cima vai jogar em casa, com a força dos seus adeptos. Independentemente da abordagem tática que possam ter, acho que têm de entrar muito fortes nos primeiros minutos e demonstrar que estão ali mesmo para ganhar. Acho que os primeiros minutos vão ser essenciais” enfatiza.

Para o jogo desta noite na Luz, há baixas de ambos os lados. Bruno Lage volta a contar com Tomás Araújo, mas não tem disponível Ángel di María, devido a lesão muscular contraída na passada quarta-feira, no estádio Luís II.

“Conheço o Golovin, dos tempos em que estive lá, mas um jogador que me tem impressionado é o número 11 [Akliouche], canhoto. Fez um excelente jogo na 1.ª mão, mas não foi só esse jogo. Tenho acompanhado alguns jogos do Mónaco e em todos eles gostei bastante. É um jogador com muita qualidade e que pode sempre fazer a diferença”, assinala.

Rony Lopes, de 29 anos, teve duas passagens pelo Mónaco, a mais longa entre 2017 e 2019. O avançado confessa-se impressionado com o franco-argelino Akliouche, esquerdino que pisa os mesmos terrenos que ele próprio e que, quando Rony estava no Mónaco, ainda andava pelos escalões de formação.

Feliz no Farense e sem planos a médio prazo

Rony Lopes foi uma das contratações de inverno do Farense para tentar salvar a época, ou seja, evitar a queda para a Liga 2. O avançado de 29 anos tem um percurso curioso no futebol, tal como na vida. Nasceu no Brasil (Belém, 28 de dezembro de 1995), daí a dupla nacionalidade luso-brasileira. Rony começou a dar os primeiros pontapés na bola na Associação Desportiva de Poiares.

Em 2006 rumou aos sub-13 do Benfica, tendo crescido no Seixal até ao escalão sub-17. A aventura no estrangeiro começou em 2011, nos sub-17 do Manchester City, onde viria a estrear-se como profissional na época 2013/2014. Cedido ao Lille, acabaria por se vincular ao Mónaco em 2015.

Quatro anos depois assinou contrato com o Sevilha, para nas épocas seguintes regressar a França cedido ao Nice e ao Troyes; pelo meio ainda representou o Olympiacos (2021/22). O regresso a Portugal deu-se na temporada 2023/24, para representar o SC Braga (4 golos e 1 assistência em 32 jogos). Rony não renovou e voltou a fazer as malas para emigrar rumo à Turquia, tendo assinado pelo Alanyaspor, onde marcou presença em 18 jogos durante o ano de 2024, antes de regressar a Portugal para representar, por empréstimo, o Farense.

“Estou muito feliz aqui, pela maneira como me receberam", confessa o futebolista com duas internacionalizações, contra Estados Unidos e Croácia. "Equipa, adeptos, presidente, treinador, toda a gente me recebeu muito bem. Voltar a Portugal, viver no meu país, também é muito bom e, sinceramente, estou muito feliz por esta fase”, declara, antes de concluir que “no futebol não sabemos nunca o que vai acontecer; o plano para o futuro mais próximo é ajudar o Farense a ficar na 1.ª divisão e depois logo vemos o que poderá acontecer”.