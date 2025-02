Seis golos, muitos calafrios e um suspiro de alívio. Benfica está nos "oitavos" da Champions

Recorde o filme do jogo



O Benfica apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao empatar com o Mónaco, por 3-3, no Estádio da Luz, na segunda mão do play-off. Valeu a vitória (1-0) obtida no primeiro jogo.

A primeira oportunidade até foi do Benfica, mas o Mónaco tomou rapidamente as rédeas do jogo. Contudo, aos 22 minutos, Vangelis Pavlidis tirou dois adversários da frente, antes de cruzar para o segundo poste, onde apareceu Kerem Akturkoglu, completamente sozinho, a empurrar para o golo que dobrava a vantagem na eliminatória. O Mónaco não atirou a toalha ao chão e, aos 32 minutos, assistido por Breel Embolo, Takumi Minamino superou Anatoliy Trubin, que podia ter feito melhor.

Apesar dos calafrios, o Benfica foi para o intervalo em vantagem (2-1) na eliminatória. Contudo, logo aos 51 minutos, Eliesse Ben Seghir finalizou uma grande jogada de Maghnes Akliouche e voltou a empatar o play-off.