Benfica vai jogar com o Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Nos quartos de final, Benfica ou Barcelona vão defrontar Dortmund ou Lille. O sorteio, que fez brotar novos dérbis e novos clássicos no futebol europeu, decorreu esta manhã, em Nyon, na Suíça.

Depois de superar o Mónaco no play-off, o Benfica vai jogar contra o Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os jogos vão decorrer a 4 ou 5, em Lisboa, e a 11 ou 12, em Barcelona.

A única vez em que se defrontaram numa fase mais adiantada do torneio aconteceu em 2005/06, nos quartos de final, quando os culés, inspirados por Ronaldinho e Deco, eliminaram a rapaziada de vermelho orientada por Ronald Koeman. No outro banco estava um ex-colega do técnico neerlandês, Frank Rijkaard.

O Benfica empatou a zero na Luz, na tal exibição especial de Ricardo Rocha a lateral. Na segunda mão, os espanhóis venceram por 2-0, com golos de Eto'o e Ronaldinho, que viu Marcelo Moretto defender um penálti logo aos 5 minutos.

Ao todo, estes dois clubes encontraram-se em 10 ocasiões, com o Barça a triunfar em quatro ocasiões e o Benfica outras duas. Registaram-se quatro empates.

O sorteio dos oitavos de final da Champions: