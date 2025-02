Simão: ​"Que o nosso Benfica faça dois grandes jogos e continue a sonhar"

Simão, que vestiu igualmente a camisola do Barça (entre 1999 e 2001), lembrou ainda o embate do seu tempo de jogador do Benfica com os catalães, em 2005/2006. "Apesar de termos sido eliminados, tenho boas memórias. Foram dois grandes jogos, empatámos em casa (0-0)", recorda.

Lá estávamos a perder por 1-0, tive oportunidade para igualar mas não consegui fazer o golo. Mas foram grandes encontros, em que defendemos ao máximo o nosso clube e é isso que esperamos nesta fase: que o nosso Benfica consiga fazer dois grandes jogos para continuarmos a sonhar. Porque é possível, temos uma equipa que está preparada para este duelos", rematou Simão Sabrosa, a terminar.