O Benfica vence o Boavista, por 3-0, e assume a liderança do campeonato, à condição.

Os encarnados dominaram, por completo, o encontro na Luz, fizeram mais de 30 remates, várias ocasiões e três golos (de Belotti, Pavlidis e Kokçu).

Já os axadrezados continuam com grandes dificuldades em sair do último lugar no campeonato.

Nota para a expulsão de Reisinho, já na segunda parte.

O Benfica sobe aos 53 pontos, mais um que o Sporting, que joga este domingo contra o AVS.