Bruno Lage. “Fizemos uma grande exibição”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera justa a vitória sobre o Boavista.

Análise a esta vitória

"Uma vitória muito importante. O objetivo era conquistar os três pontos. Conseguimos o objetivo e fizemos uma grande exibição. Foi um bom jogo, com três golos, um resultado justo"

Benfica paciente

"O Lito tem feito um trabalho muito bom no pouco tempo que está à frente da equipa. Uma equipa muito compacta, solidária. Tínhamos que ter paciência e não perder bolas para não dar transições. Tivemos um bom posicionamento e criámos boas oportunidades de golo. Peca por escassa a vantagem ao intervalo.”

Resultado justo

“É um resultado justo, uma vitória com muito mérito. Agora foco no jogo de quarta-feira, com o Sp. Braga, um adversário muito difícil. Quartos de final da Taça de Portugal, uma competição que queremos vencer."

