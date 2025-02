Sócios do Benfica votam alteração dos Estatutos a 8 de março

A votação da revisão dos Estatutos do Benfica vai realizar-se no dia 8 de março, um sábado, em assembleia geral (AG) extraordinária, segundo informou o clube, esta segunda-feira.

O único ponto da ordem de trabalhos desta AG, que terá início às 9h30 e encerramento às 22h30, é a votação a proposta final de revisão dos Estatutos do Benfica, que se encontra publicada no site do clube.

"Depois de votada na generalidade e na especialidade, objeto de consulta pública durante 30 dias – que terminaram no passado dia 16 de fevereiro", pode ler-se no comunicado do Benfica.

O clube destaca, ainda, que este processo de revisão estatutária foi "certamente o mais participado da [sua] história".