Bruno Lage: “Não tenho nenhum problema em partilhar favoritismo. Conheço muito bem o mister Carvalhal”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, assumiu hoje que o “grande objetivo” é a I Liga de futebol, apesar de também querer vencer a Taça de Portugal, competição na qual defronta o Sporting de Braga, na quarta-feira.

“É um facto que o nosso grande objetivo é o campeonato, mas só voltamos a jogar para o campeonato dentro de alguns dias, portanto, o nosso foco total é o jogo de amanhã [quarta-feira]. Vamos defrontar uma belíssima equipa, estamos 100% comprometidos e o foco é total nesse jogo, porque queremos muito chegar à final e vencer o troféu”, apontou o técnico, no Seixal.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa de antevisão da partida dos quartos de final da prova ‘rainha’ do futebol português, as contas do campeonato foram tema em várias respostas do técnico, que recusou, no entanto, comentar as palavras do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que acusou o Benfica de tratar os adeptos como “estúpidos”.



“Preocupo-me com o Sporting quando jogo com o Sporting. Por isso, o Sporting que me preocupa neste momento é o Sporting de Braga”, desabafou.