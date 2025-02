"As poupanças têm de ser geridas com pinças": Rui Fonte tem algumas ideias sobre o Benfica-Braga

A vitória do Benfica sobre o Sporting de Braga em janeiro, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, não pode servir de exemplo, até porque pouco tempo antes os minhotos tinham vencido na Luz, no campeonato, sublinha Rui Fonte, que passou pelos quadros de águias e guerreiros. Em declarações a Bola Branca, o avançado do Paços de Ferreira salienta que "ficou comprovado" nessa sequência - vitória do Braga por 2-1 e depois do Benfica por 3-0 - que cada jogo é uma nova história. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Foram dois jogos muito diferentes e, por isso, a expectativa é que seja um grande jogo", salienta Rui Fonte, que acredita que será uma noite de futebol sem poupanças, desde logo pelo lado do Benfica: "Chegou uma altura da competição em que as poupanças têm de ser geridas com pinças e dependendo da situação de cada jogador. Acho que o mister Bruno Lage irá meter a melhor equipa disponível." Do lado arsenalista, Rui Fonte acredita que haverá um novo modelo. O ponta de lança espera um Braga "a tentar pressionar o Benfica um bocadinho mais em cima", depois do que aconteceu no último jogo. "Quando ficou um bocadinho mais expectante, o Benfica tornou-se uma equipa difícil de contrariar. Por isso, penso que a estratégia possa, inicialmente pelo menos, passar por aí, por querer pressionar mais à frente, tirar a iniciativa ao Benfica e ter a posse de bola", antevê.