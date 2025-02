Bruno Lage. “Melhor equipa segue em frente”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogiou a exibição dos seus jogadores e lembrou os feitos durante o mês de fevereiro.

Análise

"Um resultado justo. A melhor equipa segue em frente. Uma entrada muito forte. Uma segunda parte mais equilibrada, mas as oportunidades estiveram do nosso lado. Podíamos ter feito mais um golo e fechar a eliminatória mais cedo. Terminámos um mês de fevereiro difícil, com muitos jogos, mas atingimos o que tínhamos para atingir. Chegar às meias-finais da Taça, oitavos da Champions e dependermos apenas de nós na disputa do campeonato"

Equipa a sair a três

"As ideias são sempre para jogar em função da estratégia. Apostamos nesta forma de sair porque percebemos que o Braga vinha de uma sequência boa de jogos e podíamos ter vantagem na construção. Eles também tentaram surpreender-nos. Foi um jogo interessante a nível tático. As ações do Otamendi foram fantásticas. Vimos o Nico a colocar-se à frente dos médios para disputar o jogo aéreo. Aquilo que pretendemos é colocar os jogadores numa posição para ter melhor circulação e chegar às zonas de finalização"

Fim de semana limpo para preparar jogo com Juventus

"O jogo da segunda mão será importante. Recuperar a equipa e preparar o jogo. Queremos voltar a fazer um grande jogo com o Barcelona, queremos vencer, mas o objetivo final é sempre tentar seguir em frente."

O Benfica vence o Braga, por 1-0, e avança para as meias-finais da Taça de Portugal.