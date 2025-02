Fernando Seara "convencido e convicto" de que o Benfica dará "muitas alegrias" e irá ao Jamor

Fernando Seara mostra-se entusiasmado com as últimas exibições do Benfica e diz-se "convencido e convicto", em entrevista a Bola Branca, de que a equipa dará "muitas alegrias" aos adeptos e regressará ao Jamor, para disputar a final da Taça de Portugal, quatro anos depois.

"A equipa de futebol, este ano, vai dar-nos muitas alegrias. Eu vou voltar ao Jamor, estou convencido e convicto, independentemente do respeito que importa ter em relação a um histórico Tirsense", afirma o ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica, na primeira entrevista desde que deixou o cargo.

Fernando Seara considera que o Benfica dos últimos jogos foi "mais afirmativo, mais categórico", e destaca a "primeira parte entusiasmante" frente ao Sporting de Braga, na quarta-feira, que valeu o apuramento para as meias-finais da Taça.



Mais entusiasmante ainda, para Seara, foi "aquilo que é importante e sempre foi importante no Benfica", no seu entender: "A ligação entre o relvado e as bancadas, ou seja, a interação entre o adepto e a equipa."

A propósito das queixas de FC Porto e Sporting sobre a arbitragem, o ex-presidente da MAG benfiquista opta pelo "silêncio ativo".

"A teoria da queixa evolui normalmente para um queixume sem sentido. Pela minha parte, sempre que há um queixume fico com muitos momentos de queixa, porque tenho memória e não preciso nunca de memofante para a ativar", atira.

Demissão da MAG

Fernando Seara demitiu-se do cargo de presidente da MAG do Benfica em setembro de 2021, durante uma assembleia geral extraordinária para discussão e aprovação da revisão dos Estatutos do clube.

João Diogo Manteigas, candidato às eleições do Benfica deste ano, submeteu um requerimento para suspensão da reunião magna, devido a uma alegada confusão em relação aos artigos que deveriam ser votados. O requerimento foi aprovado e Seara demitiu-se.

Nesta entrevista à Renascença, a primeira desde que deixou os órgãos sociais do Benfica, Fernando Seara finta o tema: "Eu nunca saí do Benfica. O Benfica faz parte da minha vida, sou um sócio antigo do Benfica e nunca o Benfica saiu da minha vida."

Perante insistência sobre a saída, o ex-presidente da MAG do Benfica volta a fugir o assunto e elogia o impulso de Rui Costa para chegar aos 400 mil sócios e pelo aumento da capacidade do Estádio da Luz.

"Os cargos são irrelevantes. Já tive tanto cargo na minha vida. O que é importante aqui e hoje é a alma benfiquista. Evidencia essa grandeza ao atingirmos os 400 mil sócios, com o impulso na direção de Rui Costa, e avançarmos para um aumento do estádio para os 70 mil lugares. Isso torna o Benfica, instituição, um garante de presente e, acima de tudo, uma ambição para o futuro", vinca.