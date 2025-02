Rui Costa. “Seremos sempre os maiores do Mundo”

O presidente do Benfica, Rui Costa, deu os “parabéns a todos os benfiquistas” no dia do 121.º aniversário do clube.

“Estou certo e convicto de que os nossos fundadores estão orgulhosos da obra que construíram e que nós, todos juntos, tentamos dar seguimento e honrar”.

O líder encarnado lembra: “são 121 anos de glórias e conquistas e hão-de vir muitos mais desta forma. Parabéns a todos os que construíram esta linda história, parabéns a todos, começando pelos dirigentes, pelos jogadores, pelos atletas, mas, acima de tudo, pelos sócios do clube, numa altura em que chegámos aos 400 mil sócios”.

“Por mais que tentem imitar-nos, seremos sempre os maiores do Mundo”, acrescentou Rui Costa.

O presidente do Benfica falou no Estádio da Luz depois da glória José Augusto ter sido homenageado com um livro.