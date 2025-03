Lena Pauels renova com o Benfica

A guarda-redes Lena Pauels renova contrato com o Benfica até 2027.

A jogadora alemã explicou a renovação à Btv: "Acho que fizemos um trabalho muito bom nos últimos dois anos, e eu quero continuar a fazer parte desse caminho do Benfica, continuar a crescer com o clube e, desejavelmente, ganhar muitos troféus com o Benfica nos próximos dois anos".

Lena Pauels soma, até agora, 55 jogos de águia ao peito em cerca de época e meia e já conquistou quatro troféus: Campeonato Nacional, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça.

"Estou muito feliz por estar aqui. Recebi muita confiança dos treinadores e do Clube todo. Então, quero continuar aqui e progredir. Acho que evoluí muito nos últimos dois anos, e quero dar sequência a isso. Aqui, no Benfica, há muito trabalho a fazer, estamos no bom caminho, continuamos a evoluir e podemos alcançar muitos objetivos nos próximos dois anos", acrescentou.

Esta é a segunda renovação de uma jogadora habitualmente titular no Benfica. Já esta sexta-feira, a médio Anna Gasper tinha rubricado novo contrato com as encarnadas.