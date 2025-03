Benfica. Assembleia geral estatutária não vai ter “observadores”

O Benfica esclarece que "todo o processo” de contagem de votos na assembleia geral estatutária “será da responsabilidade exclusiva da Mesa".

Um grupo de sócios pediu que estivessem presentes “observadores”, mas tal não foi aceite.

Em comunicado, a mesa da assembleia geral dos encarnados garante, no entanto, que “todo o processo “poderá ser acompanhado integralmente e em direto” no site do clube.

A assembleia geral para votação da revisão dos estatutos está marcada para o próximo dia 8 de março, no pavilhão 1 do estádio da Luz.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Foram várias as reuniões magnas para votar os novos estatutos, artigo a artigo, nomeadamente a proposta de consenso, mas também as propostas de alteração. Falta apenas a votação final global.

De recordar que o Benfica deverá ter eleições em outubro, já tendo em vigor os novos estatutos.