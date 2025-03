"Intacto". Nico Otamendi chega ao jogo 100 na Champions

Nicolás Otamendi cumpre, na quarta-feira, o 100.º jogo na Liga dos Campeões, num percurso iniciado em 2011/12 frente ao Shakhtar, então com a camisola do FC Porto.

Na altura, Vitor Pereira era o treinador dos dragões tendo com Rui Quinta como adjunto. Em declarações a Bola Branca, o técnico minhoto, de 64 anos, considera que - passada mais de uma década - o central argentino mantém intactas as características que já o faziam destacar-se de azul e branco vestido. De resto, segundo Quinta, até as aprimorou em face da experiência entretanto adquirida.

"O Otamendi tinha chegado ao Porto na época anterior, era um central com uma capacidade de ler o jogo e antecipar as jogadas de forma fantástica. [E ainda observa nele essas características?] É hoje um jogador mais maduro, mas a sua inteligência e qualidade fazem com que mantenha o que o evidenciou", refere o treinador Rui Quinta.

Aos 37 anos, Otamendi disputou 42 jogos na Liga dos Campeões ao serviço do Benfica. Já pelo Manchester City jogou 40 vezes na prova milionária, enquanto que no FC Porto ouviu o hino da Champions em 17 ocasiões. Agora atinge o jogo 100 diante do Barcelona.

O encontro entre lisboetas e catalães, da primeira mão dos oitavos de final da Champions League, está marcado para as 20h00 desta quarta-feira, na Luz. Terá relato em direto e acompanhamento no site da Renascença.