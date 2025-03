Ricardo Esteves. Nelson Semedo voltaria ao Benfica para "pressionar" Bah

Um jogador para "pressionar os calcanhares a quem habitualmente é titular". É desta forma que o antigo lateral-direito do Benfica, Ricardo Esteves, analisa o eventual regresso de Nélson Semedo às águias na próxima época.

De acordo com a edição do jornal "Record" desta segunda-feira, o atual jogador do Wolverhampton é desejado na Luz, em 2025/26, quando ficará livre da ligação aos ingleses. Semedo também estará interessado em regressar ao clube que o formou, onde "morderia os calcanhares" a Alexander Bah.

"Com o conhecimento que tem do futebol português e do Benfica, era benéfico para o Benfica. [Para Nélson Semedo] também. Não seria um passo atrás", considera Ricardo Esteves, em declarações a Bola Branca.

Para o antigo jogador do Benfica, o facto de o internacional português completar 32 anos em novembro em nada seria prejudicial.

"Os jogadores estão hoje melhor preparados, até com a tecnologia que existe", sustenta o comentador.

Entretanto, o Benfica tem, na quarta-feira, o primeiro embate dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Barcelona. Trata-se de um reencontro, após o desafio da fase de liga, que os catalães ganharam em Lisboa, nos instantes finais.

O contexto, agora, segundo Ricardo Esteves, "é diferente" e o Benfica até pode aproveitar algumas fragilidades defensivas do conjunto espanhol.

"Talvez seja o setor defensivo o mais frágil do Barcelona. Comete muitos erros, embora esta seja uma equipa com uma qualidade tremenda e para a qual o Benfica tem de estar super competitivo e super concentrado", finaliza.

O encontro entre Benfica e Barcelona, da primeira mão dos oitavos de final da Champions, está marcado para as 20h00 de quarta-feira, na Luz. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.