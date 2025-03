António Figueiredo taxativo sobre "caso" do Sporting-Estoril: "Não foi penalti"

"Não há motivo para penálti nos descontos. João Carvalho cai, até provocado por Gyökeres, o braço está numa posição natural, é o braço de apoio, e a bola vai ao encontro do braço, não ao contrário. A bola ressalta na coxa e vai ao braço. Acho que foi uma má intervenção do VAR. Não há motivo e o jogo acaba com este erro", sustentou o VAR Bola Branca .

António Figueiredo é taxativo em relação ao lance que redundou no terceiro golo do Sporting, na noite de segunda-feira, frente ao Estoril: "Não foi penálti."

O que o ex-"vice" encarnado diz não querer acreditar é que haja uma relação entre as queixas do Sporting e estes alegados benefícios, "para que as coisas se modifiquem".

Recentemente, na tomada de posse de Pedro Proença como presidente da Federação Portuguesa de Futebol, os líderes de Benfica e Sporting foram vistos muito sorridentes na plateia, já depois de algumas queixas trocadas entre ambos. António Figueiredo relativiza.

"Esta sucessão de episódios com a arbitragem ainda não tinha acontecido e aquilo até é um exemplo para os dirigentes desportivos. Acabou o tempo dos inimigos, somos apenas rivais", sustenta.

Barça, um "take II" diferente

A equipa do Benfica está a cerca de 24 horas do reencontro com o Barcelona, agora nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num desafio que constitui somente "a primeira parte" da eliminatória.

Para António Figueiredo, este jogo "é diferente" do encontro da fase de liga, que o conjunto de Bruno Lage perdeu, em janeiro, para os catalães, nos instantes finais: "E o Barcelona virá avisado à Luz."

Por fim, nestas declarações a Bola Branca, António Figueiredo argumenta que os eventuais regressos ao Benfica de ex-jogadores - Nélson Semedo, Bernardo Silva, Ederson ou Lindelof - "só depende deles, do que estariam dispostos a abdicar e da vontade deles".



O Benfica-Barcelona está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.