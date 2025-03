Di María e Florentino não defrontam Barcelona, mas Lage acredita. "O mais importante é funcionar como equipa"

O Benfica vai a jogo sem Florentino Luís e Ángel Di María, diante do Barcelona, na quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, conforme revelou Bruno Lage, esta terça-feira.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida no Estádio da Luz, o treinador do Benfica salienta que, jogue quem jogar no lugar dos dois jogadores, "o mais importante é a equipa funcionar como coletivo".

Lage rejeita que este primeiro jogo seja decisivo e atira esse estatuto para a segunda mão, no Camp Nou. Apesar da decisão se disputar no terreno do Barcelona, o técnico acredita na passagem aos "quartos".

"Vamos defrontar uma grande equipa, que tem um ataque com muitos golos, mas também olhámos para aquilo que de positivo fizemos contra o adversário, os golos que marcámos, as oportunidades que criámos, e acreditamos que podemos seguir em frente", salienta.

O Benfica-Barcelona está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Comparação com o jogo de janeiro

A abordagem é semelhante. Vamos defrontar uma grande equipa, que tem um ataque com muitos golos, mas também olhámos para aquilo que de positivo fizemos contra o adversário, os golos que marcámos, as oportunidades que criámos, e acreditamos que podemos seguir em frente.

Defesa muito subida do Barcelona

A cada momento, temos de perceber quais são os espaços que nos oferecem e como podemos tirar partido desses espaços, que tipo de movimentos podemos fazer e com quantos homens. É uma pergunta muito interessante, mas só poderei responder no final do jogo.



Nélson Semedo

Acredito que neste momento ele vai torcer é pelo Wolverhampton. Sobre a possibilidade de ele ser reforço, isso é da próxima época. O meu foco neste momento é o que podemos fazer amanhã e perceber muito bem o que vamos fazer até ao final da época. Estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões, meias-finais da Taça de Portugal, dependemos de nós para vencer a liga e já conquistámos um título. O nosso foco está em tentar ganhar mais títulos até ao final da época.

Favoritismo

A questão do favoritismo não é interessante para nós. O que é interessante para nós é que acreditamos que podemos seguir em frente.

Imprescindível ganhar na Luz?

Não, porque acredito que a eliminatória vai ser disputada. O resultado de amanhã é importante, mas decisivo é o resultado da segunda mão.

Jogadores em dúvida

O Di María não está disponível para o jogo. [Florentino] não está disponível. [Renato Sanches] está na convocatória. Aproveito também para dizer que não há qualquer tipo de problema com o Bruma, mas, não estando disponível para o jogo, como já fez na eliminatória anterior, treina com a equipa B.

Barcelona tem menos tempo de descanso

Entendo e concordo se olharmos para a questão de uma forma global, porque há coisas muito mais importantes para discutir do que nós não termos jogado. Há, sim, coisas para discutir e pensar sobre a quantidade de jogos e o intervalo de tempo entre jogos. Entre o jogo de amanhã e o próximo jogo do campeonato, nem 72 horas vamos ter.

Voltará a ser um jogo com muitos golos?

Não sei quantos golos vai haver. São duas equipas que gostam de atacar, isso ficou provado com os golos e as oportunidades criadas. O jogo decisivo vai ser o da segunda mão.

Regresso de Trubin

Teve oportunidade de descansar, treinar, e tem treinado muito bem. Tem feito boas exibições pelo Benfica. Todos nós momentos em que precisamos de descansar, para treinar e para jogar. Nós temos feito isso com praticamente todos os jogadores, ainda não tínhamos feito com o Trubin e aproveitámos agora, porque o Samu [Soares] tem feito um trabalho fantástico. E a prova do trabalho invisível que ele tem feito no treino é que fez dois jogos muito bons e não permite ao Trubin estar descansado e seguro, porque tem ali um concorrente à altura. Quer o Samu, quer o André [Gomes], que é um jovem valor e tem feito um trabalho muito interessante na equipa B.

Ausência de Florentino

Contamos com outro jogador. Não vou dizer quem, mas o mais importante é a equipa funcionar como coletivo. Só assim é que podemos dizer que determinado jogador fez uma boa exibição, porque funcionou em equipa. É isso que eu quero amanhã.

Andreas Schjelderup

O Andreas tem trabalhado muito bem, tem tido uma evolução muito boa. À nossa chegada em setembro, não tínhamos muita margem e jogaram mais vezes aqueles jogadores que no imediato interpretaram melhor as nossas ideias, mas nunca deixámos ninguém de lado. Ele tem feito um trabalho fantástico, é muito interessante a sua evolução e agora é uma questão de oportunidade. Temos um plantel muito equilibrado em várias posições e o Andreas tem de competir diariamente por um lugar no onze, para ganhar minutos. Estamos muito satisfeitos com ele.