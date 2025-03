"Uma das melhores equipas da Champions". Flick só tem elogios para descrever o Benfica

Hansi Flick, treinador do Barcelona, acredita que o Benfica "é uma das melhores equipas da Liga dos Campeões". Depois de se terem defrontado em janeiro para a fase de liga, com uma sofrida vitória catalã nos descontos, as duas equipas voltam a encontrar-se nos oitavos de final.

O técnico alemão assume que ainda não sabe se pode contar com Gavi, elogia a equipa de Bruno Lage e garante que o Barcelona jogará com a noção que terá uma segunda mão, em casa, para poder fechar a eliminatória.

"Espero que tenhamos uma melhor dinâmica. Vai ser um jogo difícil e espero que estejamos melhores agora do que no último jogo contra eles", assumiu.

O Benfica-Barcelona está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Gavi está disponível? "Vamos ver, ontem não treinou com a equipa, não se sentia bem, vamos ter de ver, ainda vai estar com o doutor e depois se decidirá".

A melhor abordagem é jogar como se não houvesse segunda mão, ou o contrário? "É preciso pensar que há uma segunda mão, vamos enfrentar uma das melhores equipas da Champions, são muito bons. Têm muita confiança, jogam muito bem. Temos de jogar bastante melhor que eles".

Jogo estará relacionado ao de janeiro? "Eles têm a nossa ideia, nós temos a nossa. Vamos ver o que acontece, estamos melhor preparados para jogar contra eles, espero que tenhamos uma melhor dinâmica. Vai ser um jogo difícil e espero que estejamos melhores agora do que no último jogo".

Lewandowski: "É sempre bom ter um avançado que marque muitos golos, mas é importante é que a equipa lhe dê essas oportunidades. É um trabalho de equipa, todos são importantes. A chave é jogar em equipa, jogar como nos últimos dois meses. Temos de continuar assim, ser uma boa equipa em vez e contar em dois ou três jogadores".

Regresso de Neymar, que tem sido rumor, é realista? "Não é o meu trabalho, sempre digo isto. Estou focado nesta equipa até ao fim da época. Temos grandes oportunidades e temos de estar focado nisso. É tarefa de outros jogadores no clube".

O Barcelona não vence a Champions desde 2015. Muita gente diz que o Barcelona terá um caminho facilitado até à final, o que acha? "Não há jogos fáceis nesta fase. Temos de estar focados nesta fase. O Benfica é fantástico, eu já o disse, o estádio é especial e tem uma grande atmosfera".

2025 tem sido perfeito para o clube, ainda sem derrotas. Consideras o Barcelona favorito a ganhar a Champions? "Só pensamos no próximo jogo. Não é bom falar disso, só pensamos e focamo-nos no jogo seguinte. É uma boa forma de encarar o futuro. Os jogos começam 0-0 e temos de dar tudo, em cada jogo. Não só na Champions, mas no campeonato também. Há que resistir, dar o máximo em cada jogo".

Carreras tem sido associado ao Barcelona: "Ele fez um jogo fantástico contra nós, é um grande jogador, mas não falo de jogadores dessa forma. Temos dois grandes laterais-esquerdos, que vieram da nossa academia".

O que mais destacas na equipa do Benfica: "Jogam muito bem com a bola, têm muita confiança, muita dinâmica. Rodam muito bem os corredores, é muito difícil defender contra este tipo de estratégia".