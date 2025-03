Bruno Lage. "Temos de ir a Barcelona vencer"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, garante que o Benfica cai jogar para derrotar o Barcelona, em Espanha, após o mau resultado da primeira mão dos oitavos de final da Champions.

A partida

"Começámos o jogo no nosso pontapé de saída com uma oportunidade aos 20 segundos do Akturkoglu, e depois terminámos com mais uma excelente oportunidade. Durante 90 minutos, há uma mão cheia de boas oportunidades onde podíamos ter feito golo, com outro resultado. O mais importante é valorizar o que fizemos perante uma grande equipa. Recuperar o mais breve possível. Temos um jogo muito importante com o Nacional e temos de ir a Barcelona vencer para passar a eliminatória. Foi isso que passámos no balneário e é com essa mentalidade que temos de seguir",

A expulsão

"O jogo muda com a expulsão. Tivemos um período em que continuámos a jogar o mesmo jogo, de onze contra onze, a tentar explorar as costas. O Barcelona oferece espaço. Ali entre os 25 e os 35 minutos tivemos a hipótese de comunicar com os jogadores. Eles foram aos espaços que tínhamos de encontrar. Precisávamos de projetar os dois laterais. O Barcelona defende com o Lewandowski a pressionar o médio, os alas a pressionar os centrais. Queríamos os laterais mais longe da pressão para depois procurar o espaço mais à frente e acelerar em cima da linha defensiva. Com a expulsão, precisámos de projetar os laterais, conquistar o espaço à largura e depois fazer o que tínhamos previsto, criar as nossas oportunidades. Que acabaram por acontecer... Na segunda parte temos uma entrada muito forte, a equipa teve um posicionamento muito bom que permitiu criar imensas oportunidades".



Benfica perdeu grande oportunidade de vencer

"Isto é futebol. Tivemos a mesma situação com o Monaco e depois a eliminatória foi discutida no segundo jogo. Aconteceu o que previa, um resultado que deixa expectativas para o jogo seguinte. Mas em função das oportunidades, do jogo que jogámos, poderíamos ter obtido outro resultado. Isso não nos tira a ambição de vencer a segunda mão e seguir em frente".



Regresso de Renato Sanches

"Quando alteramos, não alterámos muito o posicionamento. Foi jogar em função das caraterísticas dos jogadores. O que era pedido ao Renato foi o que fez, carregar o jogo, tentar encontrar o passe longo, rodar o jogo. Ter as situações de remate de meia distância, que até proporcionou uma defesa muito boa. Infelizmente não tem dado o seu contributo, mas hoje jogou 10/12 minutos a um nível muito bom. Esperamos que regresse em pleno e possa ajudar no que falta".

O Benfica perdeu 1-0 diante do Barcelona na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.