Cinco "No Name Boys" detidos por agressão a agentes da PSP

Cinco adeptos do Benfica ligados à claque "No Name Boys" foram detidos pela Polícia de Segurança Pública, esta quarta-feira, depois de uma operação em vários locais do país. A informação foi confirmada pela Renascença.

A operação "Sem Nome" deu cumprimento a seis mandados de busca domiciliária e cinco de detenção fora de flagrante delito. Foi o culminar de um inquérito que decorreu ao longo de meio ano e investigou crimes de ofensa à integridade física qualificada.

Em causa estão agressões a agentes da PSP na segunda jornada do campeonato, no jogo entre Benfica e Casa Pia. As buscas domiciliárias ocorreram Lisboa, Setúbal e também no norte do país, no Marco de Canaveses.

Nas buscas foram apreendidos vários objetos como duas carabinas, uma besta, várias munições e diferentes tipos de armas brancas, para além de pirotecnia e material alusivo ao Benfica e ainda ao Hajduk Split, clube cuja claque tem ligações aos "No Name Boys".

[Atualizado às 16h30 - nota da PSP]